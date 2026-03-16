Ciss marca un polémico gol tardío y Rayo Vallecano empata con Levante

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Levante comenzó la noche como penúltimo en la tabla y se adelantó cuando Carlos Espí, de 20 años, marcó de cabeza el primer tanto —su cuarto gol en tres partidos— a cuatro minutos del descanso.

Sin embargo, en el cuarto minuto del tiempo añadido de la segunda parte, Ciss se coló en el segundo palo para controlar un centro y colocar el balón más allá del alcance del portero Mathew Ryan. Aunque Levante sostuvo que tocó el balón con la mano antes de rematar, Ciss juró que no hubo contacto.

“No era nuestro día, pero no siempre podemos conseguir lo que queremos. Sufrimos con un hombre menos y quizá este punto sea crucial al final de la temporada”, afirmó Ciss, mediocampista senegalés del Rayo.

Nobel Mendy, a quien le mostraron la segunda tarjeta amarilla ocho minutos después del descanso, fue al jugador a quien extrañaron.

La tarjeta roja obligó al equipo local a reacomodarse y, con 10 hombres fue más peligroso que con 11, como demostró el empate agónico de Ciss.

El resultado amplió a seis partidos la racha invicta de Rayo en la liga y el punto lo hizo subir dos puestos, hasta el 13ero.

Levante se mantuvo en el fondo de la tabla. Aunque ha sumado siete puntos de nueve posibles en las últimas semanas, estaba a tres puntos del Elche, tercero por la cola, y a cinco del Alavés. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP