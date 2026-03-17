Cinco muertos en un incendio en área cercana a la refinería Olmeca al sureste de México

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El incidente ocurre a más de un mes de una explosión que se presentó en un ducto de la petrolera estatal en el estado sureño de Oaxaca donde murieron tres trabajadores.

Pemex informó en un comunicado que el incendio se presentó a las 6 de la mañana frente a la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca del estado sureño de Tabasco. Horas después la empresa logró sofocar el fuego.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio se originó por la “acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona”, indicó la empresa sin ofrecer más detalles. El siniestro no afectó las instalaciones ni operaciones de la Refinería Olmeca.

El 10 de febrero, se registró una explosión en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz que atraviesa la localidad de Loma Larga, en el Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, cuando trabajadores realizaban labores de inyección con nitrógeno a la tubería. En el accidente murieron tres personas y otras cuatro resultaron lesionadas.

FUENTE: AP