Cincinnati vence 2-1 a D.C. United en partido reprogramado de la MLS

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Cincinnati llegó a 39 puntos y ascendió al noveno puesto de la Conferencia Este con la esperanza de asegurar un lugar en los playoffs por quinta temporada consecutiva.

D.C. United, que no se ha clasificado a la postemporada desde 2019, se ubica en el 13er lugar con 33 unidades.

Douděra abrió el marcador a los 14 minutos, cuando un balón desviado le cayó a los pies en el segundo poste para definir de primera intención. Hadebe puso a Cincinnati en ventaja a los 55 con una barrida en el segundo poste para rematar el tiro libre cobrado por Evander.

El defensor de United Kimito Nono empató 1-1 a los 38. João Peglow bombeó un pase por encima de la defensa, Nono controló con el pie derecho y, con calma, definió de zurda.

El partido estaba programado originalmente para el 5 de septiembre, pero fue pospuesto debido a las condiciones del campo y a preocupaciones por la seguridad de los jugadores, generadas por las fuertes lluvias en el área de Cincinnati.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP