Cientos de personas se manifiestan en varias ciudades de Ecuador en rechazo a políticas del gobierno

Al grito unánime “fuera Noboa fuera”, cientos de manifestantes marcharon por las calles del centro norte de la capital, una medida que fue replicada otras ciudades como Guayaquil y Cuenca, aunque con menor presencia.

“Nos tomamos las calles para rechazar su política neoliberal , exigir educación, salud, libertad, democracia”, declaró a The Associated Press el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio.

“Estamos con nuestras familias apoyándonos, porque para nosotros es vida o muerte”, reclamaba Kevin Valdez, vocero de los pacientes renales, quien junto a otros afectados reprochaban la falta de atención y medicinas en los hospitales públicos.

Pero Noboa — un político millonario que cursa su segundo mandato — negó el viernes en una entrevista con una radiodifusora capitalina que exista una crisis en sectores como el de salud o energético. Aseguró que su gobierno ha incrementado el empleo juvenil y reducido el índice de pobreza “al punto más bajo de la historia del Ecuador”.

El mandatario también aseveró que su administración ha superado a las anteriores en las asignaciones de recursos para las universidades.

Sin presentar pruebas, el gobernante acusó a los colectivos que convocaron la marcha de ser financiados con recursos ilegales y dijo que no permitirá intentos desestabilizadores.

“El pueblo ecuatoriano no necesita financiamiento para salir a protestar”, respondió el sábado Villavicencio, y aseveró que el gobierno “se está desestabilizando solo por no resolver los problemas de los ecuatorianos”.

Pese a la lluvia en la capital, los manifestantes culminaron la marcha portando la bandera tricolor del Ecuador y llegaron a instituciones como la Fiscalía y la Corte Constitucional.

Una nutrida presencia policial custodió las instituciones estatales y el trayecto de la marcha.

Esta es la segunda jornada de varias movilizaciones planificadas por las organizaciones sociales que continuarán hasta finales de mes, según informó la dirigencia.

FUENTE: AP