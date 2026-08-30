Cientos de personas asisten a funerales de 4 de las 47 víctimas de ataque de pandilla en Haití

Los dolientes se secaban las lágrimas, levantaban las manos y gritaban mientras los ataúdes llegaban a una iglesia en la comunidad agrícola de Kenscoff.

“Agradecemos a todos los que vinieron en solidaridad con las familias que murieron y con quienes perdieron a sus seres queridos", declaró el pastor Jean Robert Dorlus. "Dios abrirá un espacio para recibirlos”.

Dentro de la iglesia, la gente se mecía al ritmo de la música góspel. Algunos sollozaban con hombros temblorosos. Había tanta gente en la iglesia que decenas de personas no pudieron ingresar y vieron los servicios desde las ventanas mientras rendían homenaje a quienes estaban siendo velados: una madre, un padre y su hijo, y un hombre de 70 años a quien los pandilleros prendieron fuego.

“Los conozco desde hace mucho tiempo”, comentó Yvon Marleus, residente de Kenscoff que perdió a un primo durante el ataque. “Son personas respetadas en la comunidad”.

Las pandillas secuestraron a más de 50 personas durante el ataque, aunque recientemente dejaron en libertad a seis niños y siete mujeres luego de una intervención de líderes comunitarios y la UNICEF.

Se trata de uno de los peores secuestros masivos de los últimos años en Haití, y los sobrevivientes han organizado protestas mientras culpan a la policía por no haber evitado el ataque.

“No actuaron a tiempo para detener la masacre”, alegó Marleus.

La Policía Nacional de Haití ha dicho que ordenó una investigación para establecer los hechos y si el ataque fue producto de “complicidad o negligencia”.

Fuera de la iglesia, civiles montaban guardia con armas automáticas, listos para repeler cualquier nuevo ataque de las pandillas con la ayuda de agentes de policía apostados cerca del lugar.

Jean Calixte Juste, un residente de Kenscoff, contó que él y dos primos tuvieron suerte en sobrevivir.

“Estuve a punto de morir”, recordó. “Casi me caigo a un barranco mientras corría. Ha sido la peor noche que he vivido”.

No conocía a las cuatro personas que estaban siendo veladas el domingo, pero dijo que quería honrar su memoria.

De momento se desconoce cuándo podrían realizarse los funerales de las otras víctimas.

Al concluir la misa, la multitud subió una empinada colina y siguió a las carrozas fúnebres que llevaron los féretros hasta un cementerio cercano.

“¡El gobierno mató a mi familia!”, gritaban algunos dolientes.

El papa León XIV condenó la masacre el domingo.

“Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familias y pido que todos los rehenes sean liberados sin demora", subrayó. "Hago un llamado sincero a todos los responsables para que asuman un compromiso concreto de garantizar la seguridad de la población y poner fin a toda forma de violencia”.

Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo que en el ataque del 23 de agosto participaron cerca de 150 pandilleros fuertemente armados. Señaló que primero asesinaron a 13 personas que intentaron huir y luego persiguieron a otras 50 que se refugiaron dentro de una iglesia.

“Después de obligarlas a salir del recinto, ejecutaron a 22 de ellas en el patio de la iglesia y a otras 12 detrás de la iglesia”, explicó.

Decenas de personas resultaron heridas, y más de 2.600 quedaron sin hogar.

En total, la violencia de pandillas ha desplazado a casi 1,5 millones de personas en los últimos años en todo Haití, donde se reportó la muerte de más de 3.050 personas en los primeros seis meses del año, según la ONU.

Las pandillas controlan aproximadamente el 70% de la capital Puerto Príncipe y extensas zonas de la región central de Haití, al tiempo que buscan apoderarse de territorio en Kenscoff.

“Estoy listo para irme”, dijo Juste, uno de los residentes. “Porque después de esto, no creo que podamos sobrevivir a otro gran ataque”.

___

Coto informó desde La Habana.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP