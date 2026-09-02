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Científicos hallan un decágono giratorio en el polo sur de Saturno

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Los científicos han descubierto un enorme patrón ondulatorio de 10 lados en las heladas nubes de amoníaco sobre el polo sur de Saturno.

Esta foto proporcionada por NASA/ESA/A. Sánchez Lavega (Universidad del País Vasco) muestra un patrón de nubes en el polo sur de Saturno, el sábado 29 de agosto de 2026. (NASA/ESA/A. Sánchez Lavega, Universidad del País Vasco, EHU, vía AP)
Esta foto proporcionada por NASA/ESA/A. Sánchez Lavega (Universidad del País Vasco) muestra un patrón de nubes en el polo sur de Saturno, el sábado 29 de agosto de 2026. (NASA/ESA/A. Sánchez Lavega, Universidad del País Vasco, EHU, vía AP) AP

El decágono giratorio y serpenteante parece ser aún más grande e inestable que el hexágono de nubes en el polo norte de Saturno que fue observado por las dos sondas Voyager de la NASA en la década de 1980, informó el miércoles el equipo liderado por científicos españoles.

Esta nueva formación de corriente en chorro apareció en las observaciones del telescopio espacial Hubble en 2023, después de que observaciones anteriores no encontraran nada. Los investigadores sospechan que el extraño fenómeno atmosférico pudo haberse formado entre 2017 y 2023, cuando el polo sur de Saturno estaba inclinado en dirección opuesta a la Tierra y, por lo tanto, fuera de la vista.

Aún podría estar evolucionando, y uno solo de los lados del decágono ya supera los 16.700 kilómetros (10.000 millas).

Los hallazgos son significativos porque muestran que “el hexágono ‘único’ no es tan extraordinario como pensábamos”, señaló en un correo electrónico el autor principal, Agustín Sánchez Lavega, de la Universidad del País Vasco.

Los resultados se publicaron en la revista Science Advances.

Aunque todos los planetas del sistema solar con atmósferas tienen perturbaciones que generan ondas, solo Saturno las produce con aspecto de polígonos, figuras geométricas delimitadas por líneas rectas.

Ambos se asientan sobre corrientes en chorro, pero el hexágono es prácticamente estacionario, mientras que el decágono migra hacia el este a una velocidad moderada de 10 km/h (6 mph).

“Saturno todavía tiene la capacidad de sorprendernos”, afirmó en un comunicado Leigh Fletcher, de la Universidad de Leicester. Como parte del estudio, él midió el viento en el decágono utilizando el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile.

Al comparar estas dos formaciones en extremos opuestos de Saturno, los científicos pueden aprender más sobre los patrones meteorológicos de los planetas gigantes gaseosos, según Sánchez.

“Este es un fenómeno sumamente interesante que parece ser único de Saturno, y queremos saber por qué”, manifestó.

Sánchez se pregunta si podrían estar relacionados con los ciclones de Júpiter que están dispuestos en formas poligonales. La mejora de las vistas del hemisferio sur de Saturno durante los próximos años debería permitir a los astrónomos captar más detalles del decágono y quizá resolver “este intrigante misterio atmosférico”, indicó.

No está claro si el decágono durará tanto como el hexágono, que ha sido visible para las naves espaciales durante más de 40 años. Eso es más que un año saturniano, equivalente a 30 años terrestres.

“Por el momento, todo lo que puedo confirmar es que el decágono sigue ahí”, dijo Sanchez-Lavega.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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