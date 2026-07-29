Cienciano aplasta 4-0 al vigente campeón Lanús y clasifica a octavos de la Sudamericana

El equipo peruano remontó la derrota 2-0 sufrida la semana pasada en el sur de Buenos Aires y sorprendió al vigente campeón del torneo, que inició su participación en la serie de playoffs luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cienciano se impuso gracias a los dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. En la próxima etapa, se enfrentará a Botafogo, que avanzó como el mejor clasificado de la fase de grupos.

Los octavos de final se disputarán del 11 al 20 de agosto.

En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano se apoyó en los 3.400 metros sobre el nivel del mar de Cusco para aplicar un juego ofensivo por las bandas que complicó a la defensa del Granate.

El delantero Garcés abrió el marcador a los siete minutos mediante un remate con la rodilla luego de un cruzamiento de Cristian Souza, que no pudo ser despejado por el lateral Tomás Guidara.

A los 40, Hohberg amplió la diferencia con un disparo de media distancia que venció al arquero Nahuel Losada.

En el descuento del período inicial, Cienciano repitió la fórmula del primer gol y tomó el control de la llave con otro centro del extremo Souza desde el costado derecho y un golpe de cabeza del capitán Garcés.

Lanús adelantó sus líneas en el segundo tiempo, pero no tuvo claridad para inquietar a los locales.

Hohberg puso cifras definitivas en el tiempo agregado con un tiro a puerta vacía tras una mala salida de Losada.

Vasco da Gama supera a Medellín

Con un gol de Thiago Mendes a cinco minutos del final, Vasco da Gama doblegó 1-0 a Independiente Medellín y aseguró su presencia entre los 16 mejores de la Sudamericana.

El equipo carioca había igualado 2-2 en el partido de ida disputado hace una semana en Colombia y consiguió su clasificación con la anotación de Mendes, que remató de primera un centro de Paulo Henrique.

Vasco da Gama se medirá en octavos de final con Olimpia.

Otro conjunto brasileño que inscribió su nombre en la próxima instancia fue Bragantino, que venció 1-0 a Sporting Cristal.

El único tanto de la eliminatoria fue obra de Pedro Henrique, que anotó a los 59 minutos con un cabezazo luego de una asistencia de Lucas Barbosa.

Sporting Cristal jugó con un futbolista menos desde los 56 por la expulsión del volante Martín Távara por doble amarilla.

Bragantino chocará ahora en un duelo brasileño con Atlético Mineiro.

Este jueves se conocerán los últimos tres clasificados a octavos de final con los enfrentamientos O’Higgins–Boca Juniors (0-1 en la ida), Gremio–Bolívar (2-3) y Caracas–Santa Fe (0-2). El martes obtuvieron su pase Tigre, que dominó la serie ante Nacional por 4-2, y Santos, que doblegó 8-3 a Universidad Central en el resultado global.

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FUENTE: AP