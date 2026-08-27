Christian Walker y Jeremy Peña conducen a los Astros a vencer 5-1 a Cole y los Yankees

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Christian Walker (derecha) de los Astros de Houston, celebra con su compañero Daulton Varsho, tras conectar un jonrón de dos carreras el jueves 27 de agosto de 2026 ante los Yankees de Nueva York (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez) AP

El abridor de los Astros, Hayden Wesneski (4-1), permitió una carrera y tres hits en poco más de cinco entradas ante el equipo que lo seleccionó en el draft en 2019 y lo canjeó a los Cachorros de Chicago en 2022 por el relevista Scott Effross.

Houston (67-67) ganó dos de tres duelos en el Yankee Stadium y lidera el Oeste de la Liga Americana por un juego sobre Texas.

Walker rompió una mala racha en la que se fue de 11-0 mediante un sencillo en la segunda entrada y conectó su jonrón ante la curva de Cole con cuenta de 1-0 para poner el encuentro 3-0 en la quinta. Pegó un doble ante Justin Topa en la octava y anotó cuando los Yankees cometieron dos errores en una misma jugada.

El rodado del dominicano Yainer Díaz rebotó en el guante de George Lombard Jr., para el séptimo error del campocorto novato en 20 juegos de su carrera. La pelota salió despedida hacia el antesalista panameño José Caballero, a quien se le cargó un error por su lanzamiento descontrolado a primera, mientras Walker anotaba la quinta carrera de Houston.

Lombard se convirtió en el primer campocorto de los Yankees desde Roger Peckinpaugh en 1915 en cometer un error en seis juegos consecutivos.

Peña recibió un pelotazo de Cole en una mano y anotó con el sencillo del mexicano Isaac Paredes antes de conectar jonrón en la séptima ante el dominicano Yerry de los Santos.

Cole (7-7) permitió tres carreras y seis hits en seis entradas. Ponchó a cinco y otorgó su única base por bolas a Daulton Varsho antes del jonrón de Walker. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP