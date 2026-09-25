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Christian Moore y Bryce Teodosio impulsan a Angelinos 6-4 ante Mariners

SEATTLE (AP) — Christian Moore conectó un doble de dos carreras y remolcó tres, Bryce Teodosio impulsó dos carreras y los Angelinos de Los Ángeles vencieron la noche del jueves por 6-4 a los Marineros de Seattle.

El pelotero Bryce Teodosio, de los Angels de Los Ángeles, celebra un sencillo remolcador con el coach de primera base y jardineros Adam Eaton (92) durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el 24 de septiembre de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson)
El pelotero Bryce Teodosio, de los Angels de Los Ángeles, celebra un sencillo remolcador con el coach de primera base y jardineros Adam Eaton (92) durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el 24 de septiembre de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

El sencillo impulsor de Moore en la segunda entrada le dio a Los Ángeles una ventaja de 1-0, y el rodado productor de Teodosio acercó a los Angelinos 3-2 en la quinta antes de que Zach Neto impulsara la carrera del empate.

Moore impulsó dos carreras más en la sexta con un doble para devolver a Los Ángeles la ventaja de manera definitiva, 5-4. Teodosio cerró la anotación con un sencillo impulsor en la octava.

Grayson Rodríguez (5-8) permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas en su última apertura de la temporada. Tiene una efectividad de 4,45 con 49 ponches en sus últimas 10 aperturas. Ryan Watson consiguió su cuarto salvamento del año con una novena entrada sin hits, después de que Sammy Peralta trabajara tres entradas de relevo sin permitir carreras.

El dominicano Julio Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras para Seattle en la segunda, y el venezolano Leo Rivas amplió la ventaja a 3-1 con un sencillo impulsor.

Bryan Woo (12-10) permitió cinco carreras con siete hits en 5 1/3 entradas de labor por Seattle, además de ponchar a ocho.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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