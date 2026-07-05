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Christian Horner vuelve al paddock de la F1 en Silverstone, 1 año tras su salida de Red Bull

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — El exdirector del equipo Red Bull, Christian Horner, regresó al paddock de la Fórmula 1 el domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, casi exactamente un año después de que lo despidieran tras la carrera del año pasado.

El exjefe de Red Bull Christian Horner en el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo 5 de julio del 2026. (David Davies/PA via AP)
El exjefe de Red Bull Christian Horner en el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo 5 de julio del 2026. (David Davies/PA via AP) AP

A Horner se le ha vinculado con numerosos equipos durante el último año y manifestó, en comentarios publicados el domingo, que solo se uniría a un equipo que creyera que puede ganar en la F1.

“Solo volvería por lo correcto, porque al final del día quiero ganar y quiero estar con ganadores. No tiene sentido volver solo por el hecho de tener un trabajo”, le dijo Horner al Times de Londres.

Alpine señaló en enero que Horner estaba entre un grupo de inversionistas interesados en comprar una participación en el equipo. El año pasado, el entonces director del equipo Aston Martin, Andy Cowell, comentó que Horner estaba “llamando a prácticamente todos los propietarios de equipos en este momento”.

Horner fue apartado como director del equipo Red Bull en julio de 2025 tras 20 años y ocho títulos de pilotos de F1, en un momento en que Red Bull había tenido dificultades para mantenerse al ritmo del entonces dominante equipo McLaren.

Horner indicó al Times que los términos de su salida de Red Bull habían restringido sus opciones, pero que ahora “técnicamente es un agente libre”.

En 2024, Horner fue acusado de conducta indebida hacia una empleada del equipo.

Una investigación realizada en nombre de la empresa Red Bull desestimó la acusación, al igual que una investigación adicional llevada a cabo después de que la empleada apelara la decisión inicial, informó Red Bull en ese momento.

Horner se mantuvo al frente del equipo durante todo el proceso.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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