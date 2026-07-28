Christian González retrasa firmar oferta récord de Patriots y mantiene en privado sus motivos

Christian González, cornerback de los Patriots de Nueva Inglaterra, durante el campamento de pretemporada, el martes 28 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Qué es exactamente eso, el defensor estrella de Nueva Inglaterra prefiere mantenerlo en privado, incluso después de las proclamaciones públicas del propietario Robert Kraft de que el acuerdo que el equipo ha puesto sobre la mesa es mayor que cualquiera ofrecido en la historia de los Patriots.

“Todo el mundo sabe lo que ha hecho el señor Kraft... respeto lo que el señor Kraft ha aportado a la franquicia. Es algo que no queremos manejar con los medios y mantenerlo con el equipo y con mis (agentes) y seguir con eso”, dijo González el martes.

Se conjetura que González y sus representantes probablemente están esperando para aceptar una oferta de los Patriots hasta que el cornerback Devon Witherspoon, de los Seahawks de Seattle, firme primero su prevista extensión de contrato.

Witherspoon, seleccionado al Pro Bowl en tres ocasiones y reclutado quinto en 2023 por delante de González, que fue el número 17, según reportes está cerca de llegar a un acuerdo con los campeones defensores del Super Bowl.

Se espera que el jugador que firme primero establezca el nuevo referente.

El contrato de cuatro años Trent McDuffie, cornerback de los Rams de Los Ángeles, actualmente encabeza a los jugadores de la posición de la NFL con un valor promedio anual de aproximadamente 31 millones de dólares.

¿Es importante para González ser el esquinero mejor pagado de la NFL?

“Eso lo mantendré entre mi equipo y la directiva”, respondió.

Los Patriots ejercieron en abril la opción de quinto año de González, lo que significa que ganará poco más de 18 millones de dólares en el último año de su contrato de novato en 2027. Pero llegó a la temporada baja buscando seguridad a largo plazo.

González dijo que no desea más que lo mejor para Witherspoon en sus negociaciones con Seattle.

“Spoon es de los míos. Entrenamos juntos todo el tiempo. Respeto lo que está haciendo, es un jugador increíble”, señaló González. "Pero es un poco como dije: mantener eso entre mi equipo y la directiva”.

Aun así, Gonzalez reconoció que esta temporada baja ha sido inusual mientras se negocia la extensión.

“Es diferente. Pero al final del día es un negocio y está el fútbol. Me siento bendecido cada día de poder hacer esto como mi trabajo", manifestó. "Así que no puedes meterte demasiado en eso. Tienes que despertarte y venir aquí y jugar fútbol americano por un trabajo”.

En cuanto a si tiene alguna aprensión por una posible lesión mientras continúa practicando durante las negociaciones, Gonzalez dijo que no está preocupado. Señaló que planea estar en el campo para la primera práctica con protecciones del equipo el jueves. Eso, incluso después de que sufrió una lesión del isquiotibial durante la primera práctica del campamento de entrenamiento con protecciones el año pasado.

“No, para nada, o sea, ningún jugador de fútbol americano piensa jamás: ‘Voy a salir aquí y me voy a lesionar’. No piensas así", indicó. "Fue el isquiotibial. Fue hace un año. Las cosas pasan. Estoy aquí ahora preparándome para esta temporada”.

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FUENTE: AP