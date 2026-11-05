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Chris Kirk firma 63 para liderar la 2da parada de la PGA en México

LOS CABOS, México (AP) — Chris Kirk estuvo prácticamente impecable al atinar el jueves a cada uno de los amplios fairways y fallar sólo un green en su camino hacia una ronda de 63, 9 bajo par, con lo cual tomó una ventaja de un golpe tras la ronda inaugural del World Wide Technology Championship.

Kirk está en el puesto 110 de la FedEx Cup Fall y le quedan apenas tres torneos para terminar entre los 100 primeros y conservar una tarjeta completa para 2027.

Superó por un golpe a Nick Dunlap y Zac Blair en un día espléndido en el extremo sur de la península mexicana de Baja California, en El Cardonal at Diamante, un campo diseñado por Tiger Woods.

“Sólo debo ir día a día, golpe a golpe. Sé que suena a cliché, pero en realidad no hay nada que yo pueda hacer para controlar, por ejemplo, en qué lugar termino en una lista de puntos", refirió Kirk. "Lo único sobre lo que tengo algo de control es sobre cómo encaro cada día y cómo miro cada golpe. Solo intento mantenerlo tan simple como eso”.

Igualmente simple fue explicar su ronda. Tiró putts para birdie en todos los hoyos excepto en el segundo, par 3, al inicio de su vuelta, cuando dejó su golpe de salida hacia la derecha. Hizo un approach para dejar la pelota a 10 pies y salvó el par.

Su peor swing fue en el hoyo 16, de 156 yardas, cuando Kirk pegó lo que describió como “un pequeño tirón con tope”. Le quedó un putt de 70 pies por encima de la loma y lo embocó para un birdie poco probable.

Las condiciones fueron tan buenas que más de la mitad del grupo de 120 jugadores bajó de 70 impactos.

Ben James, quien ya tiene asegurada una credencial para el próximo año como el jugador número 1 del ranking de PGA Tour University, estuvo entre los que firmaron tarjetas de 65. El gran grupo de jugadores con 66 incluyó al joven de 19 años Blades Brown y a Ryan Gerard, quien era elegible para el evento de postemporada del circuito europeo en Abu Dabi, pero decidió no viajar a Oriente Medio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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