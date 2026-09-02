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Chourio brilla y Cerveceros vencen 9-5 a Cachorros pese a mala apertura de Misiorowski

CHICAGO (AP) — Jackson Chourio conectó un jonrón y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el miércoles 9-5 a los Cachorros de Chicago, al sobreponerse a una actuación titubeante de Jacob Misiorowski.

El venezolano Jackson Chourio (derecha), de los Cerveceros de Milwaukee, festeja con Brice Turang tras batear un jonrón en el duelo ante los Cachorros de Chicago, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh)
El venezolano Jackson Chourio (derecha), de los Cerveceros de Milwaukee, festeja con Brice Turang tras batear un jonrón en el duelo ante los Cachorros de Chicago, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

El venezolano William Contreras pegó un sencillo impulsor que rompió el empate y Milwaukee ganó por sexta vez en ocho juegos, para pulir incluso más el mejor récord de las Grandes Ligas con 87-53. Su compatriota Chourio aportó cuatro de los 14 hits de los Cerveceros y anotó dos veces.

Misiorowski permitió cinco carreras y cinco hits en cuatro entradas. El principal candidato al premio Cy Young de la Liga Nacional había tolerado tres carreras limpias o menos en cada una de sus primeras 25 aperturas este año.

Chicago (78-62) quedó a nueve juegos de Milwaukee en la División Central de la Liga Nacional. Además, se mantuvo a un juego de Filadelfia en la pugna por el primer comodín de la Liga Nacional.

Alex Bregman conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras por los Cachorros, que han perdido tres de cuatro. Bregman batea para .331 (48 de 145), con 14 jonrones y 37 carreras impulsadas en sus últimos 35 juegos.

Milwaukee tomó la ventaja definitiva con tres carreras en la cuarta entrada ante David Peterson (7-8). Cooper Pratt llegó a home a toda prisa con el toque de sacrificio de Brice Turang, y Andrew Vaughn conectó un sencillo que remolcó a Chourio.

Turang anotó con el lineazo de Contreras al jardín central para poner el 6-5 en una noche calurosa en Wrigley Field.

Un sencillo del mexicano Joey Ortiz produjo dos carreras y amplió la diferencia a 9-5 en la novena. Ortiz había conectado un jonrón de dos carreras en la victoria de Milwaukee 9-4 la noche del martes.

JoJo Romero (2-3) lanzó una entrada sin permitir carreras para su primera victoria desde que fue adquirido en un canje con San Luis en la fecha límite.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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