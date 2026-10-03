Choque en carretera deja 20 fallecidos en Nigeria

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En el choque, ocurrido el viernes, se vieron implicados cuatro vehículos, y los hallazgos preliminares indican que una falla en los frenos pudo haber causado la tragedia, explicó la Comisión Federal de Seguridad Vial.

El siniestro se produjo en la carretera entre Hawan Kibo y Jos, una arteria principal que conecta Plateau con Abuya, la capital.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en el país más poblado del continente, en parte por el mal estado de las carreteras y a la escasa aplicación de las leyes de tránsito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP