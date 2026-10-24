Chivas hila 2da victoria, 1-0 sobre Monterrey, en la Liga MX

El “Piojo” Alvarado concretó su anotación a los nueve minutos y eso le bastó al Guadalajara para conseguir el triunfo.

Con sus dos triunfos en fila, Chivas acumula 26 puntos para colocarse en el segundo sitio, sólo superado por el América, que este domingo será anfitrión del Pachuca por la 14ta fecha.

Monterrey vio rota una cadena de tres encuentros sin derrotas y permanece con 20 unidades, en el séptimo sitio, aunque con un partido pendiente.

Chivas se adelantó cuando Santiago Sandoval robó una pelota en campo rival y asistió a Alvarado, quien dentro del área concretó con un disparo rasante al poste derecho del portero argentino Esteban Andrada.

Monterrey estuvo cerca de empatar el encuentro desde los 11 pasos, pero el delantero argentino Lucas Ocampos cobró un penal rasante y el portero Raúl Rangel se recostó sobre su lado derecho y atajó el intento.

Chivas estuvo a punto de aumentar su ventaja a los 70, cuando Diego Campillo conectó de derecha dentro del área y sacudió el travesaño.

Los Rayados terminaron el encuentro con 10 jugadores por la expulsión de Orbelín Pineda, a los 90 minutos.

Monterrey parecía empatar el encuentro a los 96 con un remate dentro del área del uruguayo Diego Rossi que fue anulado por el árbitro Víctor Cáceres.

El Diablo no despierta

Con un gol del delantero uruguayo Federico Viñas, el Toluca rescató un empate de 1-1 ante León que le sirve para mantenerse dentro del grupo de vanguardia del torneo mexicano.

José el “Platano” Alvarado adelantó a la Fiera a los 12 minutos, pero Viñas sentenció el empate a los 44 para los Diablos Rojos.

Toluca extendió a seis su racha de partidos sin ganar. Su última victoria fue en la octava fecha, ante el Atlas.

Los Diablos Rojos tienen 23 puntos con los que se colocan en el tercer peldaño de la clasificación.

El León hilvanó dos duelos sin ganar y alcanza 22 unidades, para ser quinto sitio.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP