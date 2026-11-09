China tacha de difamación las acusaciones sobre un complot de espionaje contra el jefe de Nvidia

Huang reconoció ante la junta directiva de Nvidia que había tenido una relación íntima con una ejecutiva de negocios que, según determinó la inteligencia de Estados Unidos, estaba recopilando información para Beijing, de acuerdo con The New York Times.

“La llamada acusación de espionaje chino carece de fundamento. No son más que calumnias contra China”, afirmó el lunes el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun.

El director ejecutivo de la empresa de chips está en el centro de una controversia sobre si impulsó ventas de chips informáticos avanzados a China, pese a las restricciones tecnológicas de Estados Unidos destinadas a limitar la capacidad de China para acceder a estas tecnologías avanzadas. Nvidia es una de las empresas que cotizan en bolsa más valiosas del mundo, junto con Apple y Microsoft.

Nvidia indicó el domingo que la empresa iniciaría una investigación sobre el caso. Huang no identificó a la persona involucrada en la relación extramarital.

China ya había rechazado el reportaje de The New York Times, que señaló que Huang había desarrollado una relación estrecha con una ciudadana china llamada Alice Huang, quien dirigía una empresa que enfrentó acusaciones de contrabando de chips avanzados hacia China, y que ella era una espía de Beijing.

“Las preguntas clave son si él estaba al tanto de alguna actividad de espionaje y si se comprometió alguna información confidencial o estratégicamente sensible”, comentó George Chen, socio y presidente de práctica digital de The Asia Group, una consultora con sede en Washington.

“Esas preguntas requieren pruebas, más que especulación”, añadió en comentarios por escrito.

Huang había presionado en los últimos años para flexibilizar las restricciones a la venta de chips a China, y logró cabildear ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que permitiera a su empresa vender este año chips H200. Sin embargo, no está claro si Beijing permitiría que las empresas chinas compren estos chips en grandes cantidades.

Aunque esos chips no son los modelos más punteros de Nvidia, siguen siendo avanzados. Anteriormente, Huang también hizo gestiones ante Trump para vender los chips H20, menos avanzados, que fueron diseñados para el mercado chino y, al mismo tiempo, cumplían con las restricciones de exportación de Estados Unidos.

Los medios chinos se han centrado en gran medida en que Huang admitió la relación, y los medios estatales han reproducido principalmente la línea oficial del gobierno. Algunos han afirmado que el reportaje de The New York Times buscaba desestabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China.

“Cada vez que las relaciones entre China y Estados Unidos empiezan a mejorar, a menudo hay quienes disparan desde las sombras”, indicó el diario estatal Global Times.

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El periodista de negocios de The Associated Press Chan Ho-him en Hong Kong contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP