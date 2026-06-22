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China responde a sanciones de EEUU y restringe exportaciones a firmas de defensa estadounidenses

BEIJING (AP) — China anunció sanciones el lunes contra 10 empresas estadounidenses vinculadas al ámbito militar en respuesta a una reciente medida de Estados Unidos que impide que algunas compañías tecnológicas chinas destacadas accedan a contratos de defensa.

El Ministerio de Comercio indicó que las empresas chinas no podrían exportar artículos de “doble uso” a esas 10 compañías, entre las que figuran fabricantes de drones militares y algunas involucradas en la minería de tierras raras. El término “doble uso” se refiere a bienes que pueden tener aplicaciones militares y también no militares.

El ministerio señaló que la prohibición de exportación busca tanto salvaguardar la seguridad nacional de China como responder a lo que calificó como la “expansión indebida por parte del gobierno de Estados Unidos de su llamada Lista de Empresas Militares Chinas”.

Por separado, el Ministerio de Finanzas informó que se prohibirá a las entidades gubernamentales comprar productos de 46 firmas estadounidenses, incluidas múltiples unidades de Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics. El breve comunicado no ofreció ninguna razón para la prohibición.

A principios de este mes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos añadió varias empresas tecnológicas, entre ellas Alibaba y Baidu, a su lista de firmas que, según afirma, tienen vínculos con el ejército chino. Baidu afirmó que la insinuación de que es una empresa militar es “totalmente infundada”.

La designación les impide obtener contratos militares de Estados Unidos.

El Ministerio de Comercio indicó entonces que las sanciones estadounidenses van en contra del consenso al que llegaron el líder chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita de Trump a China en mayo.

En el anuncio del lunes, el ministerio señaló que se prohíbe a empresas o individuos de terceros países transferir artículos de doble uso desde China a las firmas estadounidenses sancionadas. También indicó que las empresas chinas podrían solicitar la aprobación de exportación para bienes que sean “genuinamente necesarios”.

Las 10 empresas son AVEOX, en Simi Valley, California; Red Cat Holdings y Teal Drones, ambas en South Salt Lake, Utah; IMSAR, en Springville, Utah; Jaia Robotics, en Bristol, Rhode Island; Ball Aerospace & Technologies, en Broomfield, Colorado; Oshkosh Defense, en Oshkosh, Wisconsin; L3Harris Maritime Services, en Norfolk, Virginia; MP Materials, en Las Vegas; y USA Rare Earth, en Stillwater, Oklahoma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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