China rechaza acusación de Trump de interferencia electoral y dice que es "infundada"

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Trump volvió a sembrar dudas sobre los resultados de las presidenciales estadounidenses de 2020 y acusó a China de interferir en ellos en un mensaje a la nación el jueves.

“Las acusaciones pertinentes de Estados Unidos son completamente inventadas y buscan vilipendiar a China", manifestó el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian. "No tenemos interés en interferir en las elecciones de Estados Unidos y nunca lo hemos hecho”.

En una conferencia de prensa diaria en Beijing, Lin instó a Washington a dejar de hacer acusaciones infundadas contra China.

Preguntado por si esto podría afectar la esperada visita del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos en septiembre, el vocero respondió: “Como acabo de decir, instamos a Estados Unidos a dejar de convertir a China en un tema en sus elecciones y a hacer algo que sea propicio para las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Trump visitó Beijing a mediados de mayo y se reunió con su homólogo, y ambos dijeron que adoptarían un nuevo marco para gestionar la relación bilateral. Trump invitó a Xi a visitar el país en septiembre y Beijing confirmó que el mandatario ha aceptado la invitación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP