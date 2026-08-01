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China realiza maniobras militares cerca de banco de arena disputado con Filipinas

BEIJING (AP) — China realizó ejercicios militares cerca del disputado banco de arena de Scarborough, en el mar de China Meridional, al intensificarse las tensiones territoriales con Filipinas el sábado.

Los ejercicios navales y aéreos conjuntos cerca del banco, conocido como isla Huangyan en China y banco Panatag en Filipinas, pusieron a prueba la capacidad del ejército para coordinar operaciones aéreas y marítimas y proporcionar refuerzos rápidos, según la televisora estatal CCTV.

Los ejercicios se produjeron después que Beijing criticara los intentos de Manila de ampliar sus derechos sobre el lecho marino en el mar de China Meridional, una ruta vital del comercio mundial con ricos yacimientos submarinos de gas y petróleo que China reclama casi en su totalidad.

A principios de esta semana, Filipinas presentó ante Naciones Unidas su solicitud para ampliar su lecho marino e incluir el banco en disputa.

“Las llamadas líneas de base del mar territorial de Huangyan Dao designadas por la parte filipina son ilegales e inválidas”, afirmó el Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación en un comunicado.

China también publicó el sábado un conjunto de normas para una reserva natural que estableció el año pasado alrededor del banco de Scarborough. Las regulaciones prohíben la pesca, la minería y la recolección de corales sin autorización.

Los guardacostas chinos se enfrentan con frecuencia a marineros y pescadores filipinos en las aguas en disputa. La semana pasada se produjeron al menos tres enfrentamientos de ese tipo. En uno de los incidentes, la Guardia Costera china presuntamente hirió a un marinero filipino al golpearlo en la cabeza con una porra, según el ejército filipino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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