China pide a EEUU respuestas por la muerte de un ciudadano bajo custodia del ICE

La placa un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (Foto AP/Yuki Iwamura, Archivo) AP

Lianyong Wei, de 51 años, murió el 23 de agosto en un hospital de las Islas Marianas del Norte, anunció el ICE en un comunicado de prensa el martes.

Wei fue arrestado el 21 de agosto por el Departamento de Seguridad Pública de las Islas Marianas del Norte por cargos penales derivados de una presunta agresión contra una familia de cinco en su vivienda, según el ICE. Fue puesto bajo custodia de la agencia al día siguiente, a la espera de procedimientos de expulsión.

El ICE indicó que un guardia del centro de detención en Saipán encontró a Wei inconsciente durante revisiones rutinarias matutinas el 23 de agosto. Fue trasladado a la sala de emergencias de un hospital, donde se confirmó su muerte después de que “se iniciaron intervenciones para mantenerlo con vida”, señaló la agencia, y añadió que la causa del fallecimiento está bajo investigación.

Wei ingresó al territorio de Estados Unidos en febrero de 2019 y estaba autorizado a permanecer dos semanas, de acuerdo con el ICE. Las autoridades estadounidenses iniciaron procedimientos de expulsión en julio de 2026, y la próxima audiencia de Wei estaba programada para este mes.

El Consulado General de China en Los Ángeles informó que fue notificado de la muerte de Wei.

“Hemos expresado serias preocupaciones a las autoridades pertinentes de Estados Unidos por este incidente y exigido una investigación oportuna y exhaustiva sobre la causa de la muerte del señor Wei, la notificación de los hallazgos, medidas para evitar que se repitan incidentes similares y asistencia a la familia del fallecido para gestionar las consecuencias”, señaló el consulado en un comunicado.

Wei es al menos el quinto ciudadano chino que fallece bajo custodia del ICE o de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos desde marzo de 2025, según un seguimiento de The Associated Press. Dos de las primeras cuatro muertes fueron determinadas como suicidios y las otras dos fueron resultado de complicaciones médicas.

Al menos 57 detenidos del ICE han muerto desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo en enero de 2025, una tasa de mortalidad que ha alarmado a expertos en salud pública, defensores de los inmigrantes y al gobierno de México.

La oficina migratoria no ha dicho si Wei recibió la evaluación médica de ingreso que promete a los detenidos dentro de sus primeras 12 horas bajo custodia. Expertos médicos afirman que una evaluación exhaustiva es fundamental para prevenir muertes.

No está claro por qué el ICE tardó más de una semana en reconocer la muerte de Wei, que fue anunciada por las autoridades de las Islas Marianas del Norte el 24 de agosto. El servicio de inmigración ha dicho que procura emitir un comunicado de prensa sobre muertes de detenidos dentro de dos días hábiles.

En un día promedio, el centro de detención en Saipán tiene 18 recluidos, según datos del ICE. En las Islas Marianas del Norte viven aproximadamente 50.000 personas.

El comisionado de correccionales de las islas, Anthony Torres, manifestó en un comunicado que “tras este incidente, el Departamento está revisando los procedimientos pertinentes e implementará cualquier acción correctiva necesaria para reforzar las medidas de prevención y respuesta”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP