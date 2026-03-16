China advierte que los últimos aranceles de Trump podrían dañar los lazos comerciales

El principal negociador comercial chino, Li Chenggang, ofrece una rueda de prensa en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el lunes 16 de marzo de 2026, en París, Francia. (Foto AP/Oleg Cetinic) AP

Li Chenggang, representante de China para el comercio internacional, señaló que la parte china expresó una seria preocupación por las investigaciones comerciales sobre la manufactura en otros países que el gobierno de Trump inició después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó sus aranceles anteriores.

“Nos preocupa que los posibles resultados de esas investigaciones puedan interferir o dañar las relaciones económicas y comerciales estables entre China y Estados Unidos, logradas con mucho esfuerzo”, dijo Li a los periodistas. Indicó que hablaron sobre la posible ampliación de aranceles y de medidas no arancelarias por ambas partes, y que China expresó inquietud por la probable incertidumbre a medida que Estados Unidos ajusta sus medidas. Añadió que ambas partes acordaron hacer esfuerzos para mantener estables los aranceles.

La reunión tenía como objetivo preparar el viaje de Trump a China previsto para dentro de unas dos semanas, aunque el presidente estadounidense ha advertido que podría retrasarse. Li no abordó ese tema y no aceptó preguntas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien encabezó la delegación de Estados Unidos en París, afirmó que las conversaciones “fueron constructivas y muestran la estabilidad en la relación”, y subrayó: “El propósito de estas reuniones es evitar cualquier represalia”.

La visita de Trump a China sería la primera de un presidente de Estados Unidos desde que él viajó durante su primer mandato en 2017. Se produciría cinco meses después de que se reunió con el presidente Xi Jinping en Busan, Corea del Sur.

La guerra con Irán ha surgido como un posible obstáculo, mientras Estados Unidos y China recomponían relaciones tras una guerra arancelaria en la que los impuestos a las importaciones se dispararon hasta cifras de tres dígitos. Posteriormente, ambas partes acordaron una tregua de un año.

Trump ha sugerido que podría retrasar la muy esperada visita a China mientras busca la ayuda de Beijing para reabrir el estrecho de Ormuz y calmar los precios del petróleo, que se han disparado durante la guerra con Irán.

Pero Bessent sostuvo que cualquier aplazamiento no sería para presionar a China sobre ese asunto.

“Si se pospone la visita del presidente, no tendría nada que ver con que los chinos asuman un compromiso respecto al estrecho de Ormuz”, aseguró Bessent a los periodistas.

Agregó que “obviamente sería de su interés hacerlo, pero un aplazamiento no sería el resultado de que no se cumplieran solicitudes del presidente”. Señaló que “si ocurre el aplazamiento, sería porque el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos considera que debe permanecer en Estados Unidos mientras se lleva adelante esta guerra”, añadió.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien acompañó a Bessent, indicó que las conversaciones delinearon “los términos generales de un plan de trabajo” para una reunión entre Trump y Xi, de modo que pudiera producir “posibles resultados concretos”.

Señaló que también abordaron las investigaciones comerciales que preocupan a China.

“En realidad, iniciamos estas conversaciones dándoles un adelanto de lo que estamos haciendo en la política comercial estadounidense mientras nos ajustamos a la Corte Suprema”, indicó Greer. “Recuerden: la política comercial del presidente no ha cambiado. Nuestras herramientas pueden cambiar, y estamos llevando a cabo estas investigaciones. No queremos prejuzgarlas, y tuvimos una buena conversación con nuestros homólogos sobre ese proceso”.

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Moritsugu informó desde Beijing; Didi Tang en Washington y Sylvie Corbet en París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP