americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

China abre investigación antidumping sobre compuesto químico procedente de la UE

BEIJING (AP) — China inició el sábado una investigación antidumping sobre las importaciones de p-nitrotolueno —un compuesto químico utilizado en tintes y productos farmacéuticos— procedentes de la Unión Europea, en un contexto de creciente tensión comercial entre ambas partes.

Las tensiones comerciales entre la Unión Europea y China se han intensificado en los últimos meses, con Bruselas y Beijing imponiendo o considerando restricciones a las importaciones contrarias. Las medidas del bloque europeo buscan frenar la entrada de vehículos eléctricos y de moda rápida procedentes del gigante asiático, entre otros productos.

El Ministerio de Comercio de China señaló en un comunicado que la investigación se abrió tras una queja de la industria nacional china.

Las evidencias preliminares mostraron que el precio del p-nitrotolueno procedente de la UE cayó casi un 60% de forma acumulada entre 2022 y 2025, explicó la nota.

Autoridades comerciales de la UE tienen previsto viajar a Beijing el 8 y 9 de octubre para conversaciones comerciales de alto nivel destinadas a aliviar parte de las tensiones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

Empresa española Vima reduce operaciones en Cuba tras sanciones de EEUU contra GAESA

Empresa española Vima reduce operaciones en Cuba tras sanciones de EEUU contra GAESA

ARCHIVO – El excongresista David Rivera habla con los medios fuera de un tribunal federal en Miami, el 20 de diciembre de 2022. (AP Foto/Joshua Goodman, Archivo)

Condenan a 10 años a excongresista republicano de MIAMI por cabildeo secreto a favor de Venezuela

En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter