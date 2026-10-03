China abre investigación antidumping sobre compuesto químico procedente de la UE

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Las tensiones comerciales entre la Unión Europea y China se han intensificado en los últimos meses, con Bruselas y Beijing imponiendo o considerando restricciones a las importaciones contrarias. Las medidas del bloque europeo buscan frenar la entrada de vehículos eléctricos y de moda rápida procedentes del gigante asiático, entre otros productos.

El Ministerio de Comercio de China señaló en un comunicado que la investigación se abrió tras una queja de la industria nacional china.

Las evidencias preliminares mostraron que el precio del p-nitrotolueno procedente de la UE cayó casi un 60% de forma acumulada entre 2022 y 2025, explicó la nota.

Autoridades comerciales de la UE tienen previsto viajar a Beijing el 8 y 9 de octubre para conversaciones comerciales de alto nivel destinadas a aliviar parte de las tensiones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP