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Chile y Perú piden en la ONU mano dura para hacer frente al crimen transfronterizo

Los presidentes de Perú, Keiko Fujimori, y de Chile, José Antonio Kast, hicieron el martes un llamando ante la ONU para endurecer las medidas contra las organizaciones criminales y aunar esfuerzos para combatir el terrorismo.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, interviene en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el martes 22 de septiembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, interviene en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el martes 22 de septiembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

“Lo primero es determinar y definir al enemigo. Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son”, aseveró Fujimori al entregar su primer discurso como jefa de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York.

Fujimori, quien asumió la presidencia de Perú en agosto, señaló que el combate a estas organizaciones delictivas será la prioridad de su gobierno. “En el Perú vamos a perseguir el crimen, desde el hombre que ejecuta hasta el entramando que lo sostiene”, expresó. “No vamos a retroceder ante quienes pretenden imponer el terror sobre la ley”.

Algunas muestras de ello, agregó la mandataria, son la participación activa del país en acuerdos regionales como el Compromiso de Santiago —firmado en mayo en Chile— y la reciente adhesión al Escudo de las Américas, una alianza de seguridad y cooperación militar regional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El Perú se ha incorporado recientemente al Escudo de las Américas como muestra de su decidido compromiso de trabajar conjunta y coordinadamente con nuestros socios en este desafío de altísima prioridad”, completó.

En la misma línea se manifestó el presidente chileno Kast quien, como su homóloga peruana, también debutó en el mayor escenario de la diplomacia global.

El mandatario, que tomó las riendas de Chile en marzo, criticó las “malas decisiones” de gobiernos anteriores en materia de seguridad y migración y enfatizó que, con su llegada al poder, “Chile está de vuelta”.

Por primera vez en mucho tiempo, dijo Kast, ”los gobiernos latinoamericanos están coordinándose de verdad" y articulándose para generar " acciones concretas contra el crimen organizado transnacional, el control migratorio y forjando oportunidades de desarrollo conjunto”.

“América Latina es el continente del futuro y quienes lideramos el continente hoy estamos dispuestos a impulsar ese cambio”, completó.

En ese sentido, mencionó que, bajo su gobierno, las fronteras “están más controladas” y destacó su plan migratorio, que se asemeja a la política impulsada por la administración de Trump. Para esta tarde, Kast igualmente tiene previsto participar en la cumbre Escudo de las Américas que se desarrollará de forma paralela a la Asamblea General de la ONU.

Asimismo, el mandatario hizo hincapié en que tanto las iniciativas regionales como las medidas de endurecimiento penal contra delincuentes en el ámbito nacional están dando frutos con una reducción del 11,5% en la tasa de homicidios en los últimos seis meses. Pero advirtió de que “la tarea no está terminada” sino "recién comienza”.

“Un país más seguro es un país con más confianza. Donde hay confianza, hay más crecimiento, empleo e inversión”, matizó Kast.

FUENTE: AP

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