Chile traslada a cientos de presos a una nueva cárcel mientras Kast refuerza la seguridad

El presidente chileno José Antonio Kast conversa con agentes de policía tras anunciar una nueva agenda de seguridad y medidas migratorias más estrictas, el jueves 6 de agosto de 2026, en la Plaza de Armas de Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Félix) AP

Kast viajó a la recientemente inaugurada cárcel La Laguna —una de las más grandes de Chile, ubicada a unos 250 kilómetros (155 millas) al sur de la capital chilena, Santiago— para supervisar el traslado, que su gobierno describió como una iniciativa para aliviar el hacinamiento en las prisiones y evitar que líderes de pandillas encarcelados dirijan a distancia sus empresas criminales desde la prisión.

Imágenes difundidas por el gobierno mostraron a los internos apiñados en filas, con la cabeza agachada y los pies encadenados, lo que evocó escenas de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha hecho énfasis en difundir en redes sociales sus estrictas medidas de seguridad. La campaña de encarcelamiento masivo ha derivado en una reducción drástica de la violencia, pero ha suscitado denuncias de grupos de defensa de los derechos humanos por detenciones arbitrarias, abusos y el deterioro de las libertades civiles .

Al igual que otros aspirantes presidenciales de derecha en toda América Latina , más recientemente en Colombia y Perú , Kast ha invocado a Bukele como modelo para sus propias promesas de combatir el crimen organizado. Durante la campaña del año pasado, Kast visitó El Salvador para estudiar las políticas de seguridad de Bukele y recorrer la tristemente célebre megacárcel del país, donde no se permiten visitas, recreación ni educación.

Las autoridades informaron que 295 reclusos fueron trasladados a La Laguna el jueves en la madrugada desde prisiones de todo el país, incluidos 37 integrantes de organizaciones criminales.

Se prevé que otros cien presos sean trasladados la próxima semana, a medida que el gobierno avanza gradualmente para llenar La Laguna, que puede albergar a 2.320 internos en más de una docena de unidades, incluidas alas de máxima seguridad. Está equipada con 1.500 cámaras de vigilancia, escáneres corporales y tecnología diseñada para bloquear señales de teléfonos celulares.

La prisión, presentada como la instalación más moderna y segura de Chile, abrió sus puertas el año pasado bajo el predecesor de Kast, el presidente de izquierda Gabriel Boric, y comenzó a recibir reos meses antes de que Kast —aliado del presidente estadounidense Donald Trump— asumiera el cargo.

El intento de Kast de dar publicidad a la medida llega mientras busca cumplir sus promesas emblemáticas en materia de seguridad tras un inicio vacilante. Destituyó a su primer ministro de Seguridad poco más de dos meses después de iniciar su gobierno, y ha tenido dificultades para implementar su promesa central de campaña de deportar rápidamente a inmigrantes. Hasta ahora, su gobierno ha deportado a unos 878 de los aproximadamente 300.000 inmigrantes en Chile que carecen de permiso para estar en el país. Otros 7.501 inmigrantes se fueron voluntariamente durante los primeros siete meses de 2026.

Algunos votantes han expresado su frustración de que, hasta ahora, las políticas de seguridad de Kast han diferido poco de las aplicadas bajo Boric, ante lo cual Kast presentó la semana pasada un importante paquete de seguridad que otorgaría al Estado autoridad más amplia para combatir el delito. Las propuestas, muchas de ellas ya ante el Congreso, contemplan una presencia policial permanente en los barrios más peligrosos de Chile, sanciones más severas por pertenecer a pandillas, y una nueva agencia estatal para incautar y destruir bienes vinculados al crimen organizado.

La legislación también flexibilizaría las normas que rigen el uso de la fuerza por parte de la policía, y modificaría la Constitución para facilitar la declaración de estados de emergencia en respuesta a graves amenazas a la seguridad.

Chile sigue estando entre los países más seguros de América Latina, pero un incremento reciente de los secuestros, la extorsión y el narcotráfico —junto con la expansión de pandillas transnacionales como el Tren de Aragua de Venezuela— ha azuzado la ansiedad pública sobre el crimen organizado, lo que ayudó a impulsar a Kast a la victoria electoral en diciembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP