Chile seguirá negociando con EEUU para eliminar aranceles mientras apuesta por expandir mercados

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, asiste a una reunión bilateral con la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lázaro, en el marco de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Pasay City, Metro Manila, el viernes 24 de julio de 2026. (Jam Sta Rosa/Pool Foto vía AP) AP

"Vamos a sentarnos a negociar con los Estados Unidos el problema de las tasas, como también los bienes que han sido excluidos de esta nueva realidad, en la que llevamos aproximadamente el 60% de bienes excluidos pero queremos negociar la ampliación de esa figura”, dijo el ministro en una rueda de prensa tras reunirse con representantes de distintos gremios empresariales a fin de trazar estrategias conjuntas para hacer frente a las tarifas.

El pasado jueves el presidente estadounidense Donald Trump anunció una nueva ronda de aranceles de entre 10% y 12,5% a las importaciones procedentes de 60 naciones, que suman el 99% de los productos que llegan al país desde el extranjero, después de acusarlos de no hacer lo suficiente para evitar el trabajo forzoso en sus producciones.

En el caso de Chile se aplicará la sobretasa del 12,5% a cerca de 40% de las manufacturas del país, entre ellas las industrias del salmón, la fruta, el vino y productos derivados de la madera. El cobre, principal producto de exportación enviado a Estados Unidos, quedó exento.

Representantes de los gremios empresariales coincidieron en que el arancel anunciado impactará a la industria chilena, aunque se mostraron optimistas de que ambos países, que tienen un tratado de libre comercio desde 2003, podrán llegar a un acuerdo próximamente.

"Para el sector agrícola este arancel del 12,5% es duro, nos hace menos competitivos”, señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. “Estamos muy confiados en que esta negociación que va a hacer la cancillería va a ser exitosa; creemos que tenemos que respetar el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos”.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, indicó a su vez que se inicia ahora un proceso de negociaciones bilaterales y que está prevista una visita para agosto de una comitiva estadounidense para seguir con las conversaciones.

"Desde Chile hemos enviado cuáles son la listas de productos y también las informaciones necesarias económicas de por qué estos productos son complementarios a la economía estadounidense”, explicó.

Las exportaciones chilenas alcanzaron los 106.498 millones de dólares en el primer semestre de 2026, lo que supone una expansión de 9,6% respecto de igual período de 2025 y con China y Estados Unidos a la cabeza de los principales destinos, según datos del Ministerio de Economía.

No obstante el país sudamericano confía en eludir los aranceles, el canciller destacó la necesidad de redoblar los esfuerzos para expandir mercados y ampliar los socios comerciales. Pérez Mackenna destacó recientes conversaciones con economías del Sudeste Asiático, así como Bangladesh y la India, para potenciales acuerdos comerciales.

“Nosotros vamos a seguir, obviamente, comerciando con el mundo: con China, con Estados Unidos, con la India, con el Sudeste Asiático y con Europa. Es muy importante recordar que tenemos que aumentar la diversificación de nuestras exportaciones”, comentó.

FUENTE: AP