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Chile regala ejemplares de una obra de la premio Nobel Gabriela Mistral por el Día del Libro

SANTIAGO (AP) — La Universidad de Chile regaló el jueves 3.000 ejemplares de “La palabra maldita y otros escritos urgentes”, una antología de la autora chilena y ganadora del Premio Nobel Gabriela Mistral, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Libro.

Ejemplares de La palabra maldita y otros escritos urgentes de Gabriela Mistral se apilan mientras la gente hace fila para obtener ejemplares gratuitos en el campus de la Universidad de Chile durante el Día Internacional del Libro, en Santiago de Chile, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto/Esteban Felix)
Ejemplares de "La palabra maldita y otros escritos urgentes" de Gabriela Mistral se apilan mientras la gente hace fila para obtener ejemplares gratuitos en el campus de la Universidad de Chile durante el Día Internacional del Libro, en Santiago de Chile, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto/Esteban Felix) AP

La iniciativa tiene como propósito promover la democratización de la lectura y la circulación de contenidos, así como poner en valor la producción prosística de Mistral, la única mujer latinoamericana que ha ganado un Nobel de Literatura (1945) hasta hoy.

“Mira la cantidad de gente que hay. Interesantísimo, sobre todo por ser Gabriela, que fue tan menoscabada, menospreciada en su época”, dijo Roberto Rojas, uno de los cientos de lectores que aguardaban en colas que se extendían por varias cuadras en el centro de Santiago.

“La palabra maldita y otros escritos urgentes” reúne 10 textos en prosa de Mistral publicados originalmente entre 1906 y 1955. Estos escritos se alejan de la poesía habitual que marcó la obra de la autora chilena y abordan temas como la educación de las mujeres, la justicia social, la democracia y la defensa de la paz.

“Me gusta que se hayan reeditado estos textos que son prosa de Gabriela Mistral y distintos temas que a ella le interesaban, porque tenía una mirada bastante feminista y social”, afirmó la librera Jimena Pizarro, quien se dice una fanática declarada de la poetisa y Nobel.

La entrega de los ejemplares se enmarca en una serie de actividades especiales que se desarrollan durante todo abril en celebración del mes del libro que incluyen también ferias, lanzamientos editoriales, conversatorios y cafés literarios.

“Como universidad pública creemos que ampliar el acceso al conocimiento y fomentar el pensamiento crítico es fundamental para la democracia”, dijo en un comunicado la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba. “Buscamos algo muy concreto: que la lectura llegue a los hogares y a la vida cotidiana de las personas”.

FUENTE: AP

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