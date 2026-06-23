Chile localiza a 64 niños haitianos tras denuncia por presunto tráfico de menores

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La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, señalaron que los menores ingresaron a Chile con visas de reunificación familiar. Indicaron, además, que 63 permanecen en el país con familiares y en situación migratoria regular. El restante es un adolescente que se encuentra en México junto a familiares, según la PDI.

El anuncio se produjo días después de que el presidente José Antonio Kast convocara a una reunión con representantes de los tres poderes del Estado para abordar el caso luego de la presentación de una denuncia penal por presunto tráfico de menores por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

La denuncia estaba relacionada con el ingreso a Chile de niños y adolescentes procedentes de Haití entre enero y octubre de 2025. Según un comunicado del organismo, fiscalizaciones realizadas por las autoridades habían detectado al menos a una docena de adultos que ingresaron reiteradamente al país acompañando a grupos de menores haitianos.

Wulf anunció que el gobierno fortalecerá el seguimiento de los procesos de reunificación familiar y garantizará la escolarización y el bienestar de los menores.

FUENTE: AP

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