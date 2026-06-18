Chile investiga ingreso de niños haitianos tras denuncia por posible tráfico de menores

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La reunión se produjo luego de que el Servicio Nacional de Migraciones presentara esta semana una denuncia penal por supuesto tráfico de menores vinculado con el ingreso de niños y adolescentes provenientes de Haití en vuelos rentados entre enero y octubre de 2025.

Tras la reunión Kast afirmó que las autoridades abordaron con carácter de urgencia la denuncia y aseguró que “la protección de los niños está por sobre cualquier consideración política”.

Por su parte, la ministra de Seguridad Social, María Jesús Wulf, anunció la creación de un grupo de trabajo destinado a agilizar la recopilación y el análisis de la información relacionada con el caso.

La funcionaria explicó que Kast le encomendó liderar la coordinación entre ministerios y organismos públicos y garantizar la protección de los menores que podrían haber sido vulnerados en sus derechos y cuyo paradero se desconoce.

La denuncia de Migraciones surgió tras fiscalizaciones realizadas junto con la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones. Según un comunicado del Servicio de Migraciones, las pesquisas detectaron al menos a una docena de adultos, tanto chilenos como extranjeros, que ingresaron reiteradamente al país acompañando a grupos de entre dos y 18 menores haitianos.

De acuerdo con el comunicado, los adultos no tenían vínculos familiares con los niños y adolescentes que trasladaban ni contaban con las autorizaciones legales requeridas para viajar con menores de edad. Por ello la denuncia también apunta a eventuales responsabilidades de aerolíneas y agencias de viajes involucradas en los traslados.

“El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno”, declaró a la prensa antes de la reunión el ministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado. Las autoridades no precisaron cuántos menores habrían ingresado al país bajo estas condiciones. Tampoco informaron si existen indicios de que algunos de ellos hayan sido víctimas de redes de tráfico de personas. FUENTE: AP