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Chile decreta por primera vez alerta sanitaria por hantavirus en la mayor parte del país

SANTIAGO (AP) — El Ministerio de Salud de Chile declaró el martes por primera una alerta sanitaria preventiva por hantavirus en 13 de las 16 regiones del país, aunque resaltó que no hay una “epidemia en curso”.

La medida, que se aplicará desde el Atacama, en el norte, hasta Magallanes, en el extremo sur, obedece al aumento de contagios y muertes por la enfermedad causada por el virus hanta, que es endémico de Chile y donde está presente la cepa Andes, capaz de transmitirse a través del contacto entre humanos.

El virus se transmite por el contacto con el ratón de cola larga, un mamífero que vive en las zonas rurales y semirurales de prácticamente todo el país.

Hace unos meses, el virus —para el que no hay vacuna ni tratamientos específicos — captó la atención global al estallar un mortal brote de hantavirus en un crucero que zarpó desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y dejó tres muertos y al menos una docena de contagiados.

El decreto, con vigencia hasta el 31 de julio de 2027, igualmente busca adoptar medidas de prevención y respuesta ante el riesgo de una “multiamenaza sanitaria”, ya que contempla otras enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos y animales, como la influenza aviar, el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla, informó la cartera en un comunicado.

El Ministerio indicó que monitorea de “forma permanente” el comportamiento del hantavirus y decidió decretar la alerta sanitaria en medio de las preocupaciones por el aumento de infectados y víctimas, que en lo que va de año ya suman 46 contagios y 18 fallecidos, que se traduce en una letalidad del 39%.

A lo largo de todo el año pasado, se registraron 44 casos y ocho muertos por la enfermedad, según datos de la cartera, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

“Estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta”, expresó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

La alerta tiene carácter preventivo y de preparación y busca otorgar facultades extraordinarias ante “emergencias de grave riesgo sanitario” y agilizar los esfuerzos de vigilancia, gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos mediante trato directo.

La alerta no implica, sin embargo, que “exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada”, acotó el Ministerio.

Desde diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene una alerta epidemiológica por el alza de casos de hantavirus en todo el Cono Sur, y, en Chile el Ministerio de Salud tenía vigente una alerta epidemiológica desde noviembre del año pasado.

Los hantavirus han existido desde hace siglos y se cree que hay en todo el mundo. Por lo general, el virus se propaga cuando las personas inhalan residuos contaminados de excremento de roedores, aunque en algunos raros casos, como el de la cepa Andes que impactó el crucero, podría propagarse entre personas en casos raros.

FUENTE: AP

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