Chevron anunciará que ampliará operaciones en Venezuela, dice funcionario de EEUU

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El funcionario, que informó a los reporteros sobre el anuncio previsto, indicó que directivos de la empresa y el secretario de Energía, Chris Wright, tienen previsto visitar Venezuela el miércoles para presentar allí la nueva inversión. El funcionario habló bajo condición de anonimato, conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca para la llamada.

Chevron es la segunda mayor compañía petrolera de Estados Unidos y la única con una presencia importante en Venezuela. El anuncio se produce después de que la Casa Blanca confirmara el lunes que está asociándose con North American Blue Energy Partners como parte del impulso del presidente Donald Trump para usar la industria petrolera de Venezuela.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP