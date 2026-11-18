Isabela Chagas, izquierda, del PSG, puntea el balón que disputa con Sandy Baltimore, del Chelsea, durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones femenina, el miércoles 18 de noviembre de 2026, en Londres. (Adam Davy/PA via AP) AP

El gol decisivo de la defensora Veerle Buurman llegó tras un forcejeo en el primer palo en un tiro de esquina y elevó al líder invicto de la liga inglesa a la cima de la Liga de Campeones, aunque solo por 24 horas.

Chelsea aventaja por un punto a OL Lyonnes y al campeón defensor Barcelona, que juegan el jueves para completar la quinta de seis jornadas.

Manchester City y Real Madrid ocupan el cuarto y el quinto puesto en la clasificación de 18 equipos, a dos puntos de Chelsea, después de que cada uno ganara en partidos disputados más temprano el miércoles.

A Man City le costó sacar adelante una victoria 2-0 en Suecia ante el Häcken, que sigue sin ganar, y Mary Fowler vio cómo la guardameta Jennifer Falk le atajó un penalti en lo profundo del tiempo añadido.

El Madrid necesitó dos goles tardíos de la suplente Signe Bruun para imponerse 3-1 al Inter de Milán, que se quedó con 10 jugadoras antes del descanso.

Juventus también golpeó tarde y por partida doble para vencer 2-0 al OH Leuven, que continúa sin ganar.

Barcelona y OL Lyonnes juegan el jueves

OL Lyonnes visita al Arsenal, el campeón europeo de 2025. Barcelona será amplio favorito al recibir al Servette para aumentar su cuenta de 20 goles, la mejor del torneo hasta ahora, cifra que comparte con Lyonnes.

La sexta y última jornada será el 16 de diciembre, cuando los 18 equipos jueguen de manera simultánea. Los cuatro primeros de la clasificación final el próximo mes avanzarán directamente a los cuartos de final. Los equipos ubicados del quinto al duodécimo disputarán una ronda de playoffs de eliminación directa.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP