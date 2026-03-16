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Chelsea recibe multa de 14,3 millones y veto de fichajes por pagos no declarados

Chelsea recibió multas por un total de 10,75 millones de libras (14,3 millones de dólares), además de una prohibición suspendida de un año para fichar jugadores, por infringir normas financieras durante su anterior etapa de propiedad bajo Roman Abramovich, informó el lunes la Liga Premier.

Los jugadores de Chelsea celebran un gol ante Wrexham en la Copa FA, el sábado 7 de marzo de 2026, en Wrexham, Gales, el sábado 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Jon Super)
Los jugadores de Chelsea celebran un gol ante Wrexham en la Copa FA, el sábado 7 de marzo de 2026, en Wrexham, Gales, el sábado 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

Se alcanzó un acuerdo para las sanción luego que Chelsea reportó por iniciativa propia a la Asociación de Fútbol posibles infracciones que salieron a la luz en 2022, cuando los inversores estadounidenses Todd Boehly y Clearlake Capital encabezaron un consorcio para comprar el club a Abramovich por 2.500 millones de libras (3.200 millones de dólares).

Las normas estaban relacionadas con “informes financieros, inversión de terceros y desarrollo juvenil”, señaló la Premier.

“Se estableció que entre 2011 y 2018 se realizaron pagos no declarados por parte de terceros asociados al club a jugadores, agentes no registrados y otros terceros”, dijo la liga.

Añadió: “Estos pagos no se comunicaron en su momento a las autoridades reguladoras del fútbol, incluida la Liga Premier”.

Según el acuerdo de sanción, los pagos a agentes no registrados superaron los 23 millones de libras (30 millones de dólares) y estuvieron vinculados a los fichajes de jugadores como Eden Hazard, David Luiz, Ramires, Andre Schurrle y Nemanja Matic.

El comunicado señaló que los pagos no declarados “se realizaron en beneficio de Chelsea” y “debieron haberse tratado como si los hubiera efectuado el club”.

La competición sostuvo que “constituyeron un incumplimiento del requisito de actuar de buena fe hacia la liga”.

Chelsea aceptó la multa, que fue ratificada por una comisión independiente, y recibió una prohibición inmediata de nueve meses para realizar traspasos en su academia, además de una prohibición suspendida de un año para traspasos de jugadores del primer equipo.

Sin embargo, no se aplicó ninguna deducción de puntos.

El club manifestó que estaba “satisfecho” de alcanzar un acuerdo con la Premier.

“Desde el inicio de este proceso, el club ha tratado estos asuntos con la máxima seriedad, brindando plena cooperación a todos los reguladores pertinentes”, indicó Chelsea en su propio comunicado-

La liga señaló que la “proactiva autodenuncia, las admisiones de incumplimiento y la cooperación excepcional durante toda la investigación actuaron como factores atenuantes significativos” y ayudaron a reducir la multa en alrededor de un 50%.

También indicó que estaba satisfecha de que Chelsea “en ningún escenario” habría incumplido las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la liga en esos periodos si los pagos realizados se hubieran incluido correctamente en las cuentas del club.

No es la primera vez que Chelsea recibe sanciones.

Los nuevos propietarios de Chelsea han sido multados en múltiples ocasiones por la UEFA por infracciones a la normativa financiera.

En 2023, durante el primer año del nuevo régimen, Chelsea pagó a la UEFA una multa de 10 millones de euros (entonces 11,8 millones de dólares) para resolver irregularidades cometidas cuando el club era propiedad de Abramovich, quien se vio obligado a venderlo tras la invasión militar de Rusia a Ucrania. El club también informó de ello por iniciativa propia.

El año pasado, Chelsea fue multado con 20 millones de euros (entonces 23,6 millones de dólares) por no acercarse al punto de equilibrio y con otros 11 millones de euros (13 millones de dólares) por gastar más del límite fijado del 80% de sus ingresos en el llamado “costo de la plantilla”, como traspasos y salarios.

Se mantiene curso un proceso disciplinario separado llevado a cabo por la federación inglesa, relacionado con las mismas infracciones por las que Chelsea fue sancionado por la Premier.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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