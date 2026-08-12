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Chelsea ficha a Chavarria como lateral izquierdo suplente de Cucurella

LONDRES (AP) — Chelsea fichó a Pep Chavarria procedente del Rayo Vallecano el miércoles como reemplazo del lateral izquierdo Marc Cucurella.

ARCHIVO - Pep Chavarría, del Rayo [Vallecano], e Ismaila Sarr, del Crystal Palace, saltan por el balón durante la final de la Liga Conferencia de la UEFA entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano en Leipzig, Alemania, el 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi, Archivo)
ARCHIVO - Pep Chavarría, del Rayo [Vallecano], e Ismaila Sarr, del Crystal Palace, saltan por el balón durante la final de la Liga Conferencia de la UEFA entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano en Leipzig, Alemania, el 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi, Archivo) AP

Cucurella se incorporó al Real Madrid al inicio de la pretemporada.

Chelsea ahora cuenta con otro español en el lateral izquierdo, con Chavarria firmando un contrato hasta 2031. Ayudó al Rayo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y a terminar octavo en La Liga por segundo año consecutivo.

“Esto es un sueño para mí, ya que Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito”, afirmó Chavarria.

Bajo el nuevo entrenador Xavi Alonso, Chelsea también ha fichado a los defensas Maxence Lacroix, Marco Palestra y Geovany Quenda, a los mediocampistas Morgan Rogers, Jordan Henderson y Valentin Barco, y al delantero Danny Welbeck en esta pretemporada.

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FUENTE: AP

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