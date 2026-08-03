Chelsea ficha al veterano Jordan Henderson por 2 años tras salir de Brentford

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ARCHIVO - Jordan Henderson celebra la victoria de Inglaterra ante Panamá en el Grupo L del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Con 36 años, Henderson es el fichaje de mayor edad de Chelsea desde que BlueCo se hizo cargo del club en 2022.

“El mediocampista, que ha ganado ocho trofeos en su carrera, incluidos la Liga Premier y la Liga de Campeones de la UEFA, ha firmado un contrato de dos años con los Blues y se unirá a sus nuevos compañeros de equipo antes de la campaña 2026-27”, informó Chelsea en su sitio web.

Henderson se consagró en la Liga de Campeones en 2019 y en la Premier en 2020 con Liverpool.

“Dado el tamaño del club, el entrenador (Xabi Alonso), por quien siento una gran admiración, y la calidad de los jugadores, esta era una enorme oportunidad que no podía rechazar”, dijo Henderson. “También me impresionó mucho cuánto quiere la directiva que Chelsea tenga éxito y avance en la dirección correcta”.

El fichaje de Henderson en la pretemporada se suma a los de Danny Welbeck, Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra y Geovany Quenda por parte del club de Stamford Bridge.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP