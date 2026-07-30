americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chelsea ficha al central francés Maxence Lacroix procedente de Crystal Palace

LONDRES (AP) — Chelsea completó el fichaje de Maxence Lacroix procedente de Crystal Palace por una cifra que ascendería a los 52 millones de libras (70 millones de dólares).

ARCHIVO - El defensor francés Maxence Lacroix durante el partido contra Noruega en la Copa del Mundo, el viernes 26 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Dave Shopland)
ARCHIVO - El defensor francés Maxence Lacroix durante el partido contra Noruega en la Copa del Mundo, el viernes 26 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Dave Shopland) AP

El internacional francés acordó el jueves un contrato hasta 2032 y es la más reciente incorporación importante en este mercado de fichajes tras las contrataciones de Morgan Rogers y Marco Palestra.

También se informó que Danny Welbeck y Jordan Henderson son objetivos de Xabi Alonso, el nuevo técnico de Chelsea.

“Cuando hablé con el entrenador, vi que tenemos la misma dirección y el mismo deseo para este club. Queremos ganar”, dijo Lacroix. "Cuando ves la calidad de los jugadores aquí, todo lo que tenemos alrededor del club, es algo que podemos lograr. La ambición es levantar trofeos, y estoy deseando contribuir".

El defensa central Lacroix acaba de regresar del Mundial con Francia. Se consolidó como uno de los mejores defensores de la Liga Premier con el Palace, donde ganó la Conference League de la UEFA, la Copa FA y el Community Shield.

Lacroix, de 26 años, se incorporó al Palace procedente del Wolfsburgo de la Bundesliga en 2024, tras haber iniciado su carrera en Sochaux.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá con las armas si es atacado

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá "con las armas" si es atacado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter