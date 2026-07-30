Chelsea ficha al central francés Maxence Lacroix procedente de Crystal Palace

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ARCHIVO - El defensor francés Maxence Lacroix durante el partido contra Noruega en la Copa del Mundo, el viernes 26 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Dave Shopland) AP

El internacional francés acordó el jueves un contrato hasta 2032 y es la más reciente incorporación importante en este mercado de fichajes tras las contrataciones de Morgan Rogers y Marco Palestra.

También se informó que Danny Welbeck y Jordan Henderson son objetivos de Xabi Alonso, el nuevo técnico de Chelsea.

“Cuando hablé con el entrenador, vi que tenemos la misma dirección y el mismo deseo para este club. Queremos ganar”, dijo Lacroix. "Cuando ves la calidad de los jugadores aquí, todo lo que tenemos alrededor del club, es algo que podemos lograr. La ambición es levantar trofeos, y estoy deseando contribuir".

El defensa central Lacroix acaba de regresar del Mundial con Francia. Se consolidó como uno de los mejores defensores de la Liga Premier con el Palace, donde ganó la Conference League de la UEFA, la Copa FA y el Community Shield.

Lacroix, de 26 años, se incorporó al Palace procedente del Wolfsburgo de la Bundesliga en 2024, tras haber iniciado su carrera en Sochaux.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP