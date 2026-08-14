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Chase Burns poncha a 8 en 7 innings y supera a Sandy Alcántara en triunfo de Rojos, 1-0 ante Marlins

CINCINNATI (AP) — Chase Burns permitió cuatro hits y ponchó a ocho en siete entradas, Eugenio Suárez conectó un doble impulsor en la sexta, y los Rojos de Cincinnati superaron el viernes 1-0 a los Marlins de Miami.

El venezolano Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati, pega un doblete para empujar a Tyler Stephenson en el encuentro del viernes 14 de agosto de 2026 ante los Marlins de Miami (AP Foto/Carolyn Kaster)
El venezolano Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati, pega un doblete para empujar a Tyler Stephenson en el encuentro del viernes 14 de agosto de 2026 ante los Marlins de Miami (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Burns (14-2) no otorgó ninguna base por bolas y sólo permitió que un corredor llegara a segunda base. Ahora suma 131 innings lanzados esta temporada, muy por encima de las 43 1/3 entradas que trabajó la campaña anterior y de las 66 que tiró en las ligas menores.

La última vez que lanzó 100 episodios en una temporada fue cuando estaba en Wake Forest.

Emilio Pagán, quien estaba lidiando con molestias en la mano pero recibió el visto bueno para lanzar el viernes, retiró a los Marlins en orden en la novena entrada para conseguir su 15º salvamento.

El derecho dominicano de los Marlins Sandy Alcántara (13-7) permitió una carrera con tres hits y cuatro bases por bolas en siete entradas. Al mantener sin anotaciones a los Rojos durante las primeras cinco entradas, extendió su racha de capítulos sin permitir carrera a un récord personal de 25 2/3, que se remonta al 28 de julio.

Es su segunda racha de 20 o más entradas en blanco esta temporada. La racha superó su mejor marca previa de 25 entradas consecutivas en 2022.

Alcántara no ponchó a ningún bateador sino hasta la séptima, cuando abanicó a dos. Mantuvo sin hits a los Rojos hasta que Michael Toglia conectó un doble con dos outs en la cuarta.

Su racha sin permitir carreras terminó en la sexta, cuando Tyler Stephenson se embasó en una jugada de selección y anotó desde primera con el doble del venezolano Suárez entre el jardín izquierdo y el central.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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