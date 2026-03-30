americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chase Burns logra su 1ra victoria en Grandes Ligas en triunfo 2-0 de Rojos sobre Piratas

CINCINNATI (AP) — Chase Burns permitió un hit en cinco entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, y guió la noche del lunes a los Rojos de Cincinnati a un triunfo por 2-0 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Braxton Ashcraft, lanzador de los Piratas de Pittsburgh, realiza un lanzamiento durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 30 de marzo de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar)
Braxton Ashcraft, lanzador de los Piratas de Pittsburgh, realiza un lanzamiento durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 30 de marzo de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar) AP

Burns (1-0) otorgó tres bases por bolas y ponchó a siete. Jose Franco retiró a cinco bateadores antes de salir con dos en base. Graham Ashcraft ponchó a Henry Davis para cerrar la séptima y abanicó a otros dos en una octava sin carreras. Conner Phillips dio base por bolas a Marcell Ozuna y Ryan O'Hearn antes de retirar a tres en fila para conseguir su primer salvamento de su carrera.

El dominicano Elly De La Cruz conectó un sencillo para abrir la cuarta contra Braxton Ashcraft (0-1) por los Reds, pero fue puesto out al intentar robarse la segunda. Sal Stewart recibió base por bolas, llegó a tercera con un sencillo del venezolano Eugenio Suárez y anotó con un elevado de sacrificio de Spencer Steer. Suárez anotó con un triple de Will Benson para completar la anotación en una tercera victoria consecutiva de Cincinnati.

Braxton Ashcraft (0-1) permitió dos carreras con cuatro hits y cuatro bases por bolas en seis entradas, en su novena apertura de su carrera. Isaac Mattson lanzó la séptima y Justin Lawrence ponchó a los tres bateadores en la octava.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Destacados del día

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

Una gasolinera en Alameda, California, el 23 de marzo del 2026. (AP foto/Terry Chea)

El alza de la gasolina golpea doble a los choferes de UBER

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas, el 15 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Havana)

España cierra espacio aéreo a aviones de EEUU implicados en la guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter