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Charles Leclerc firma nuevo contrato multianual con Ferrari en la F1

MARANELLO, Italia (AP) — Charles Leclerc firmó un nuevo contrato con Ferrari “para las próximas temporadas”, anunció el equipo de Fórmula 1 el miércoles.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc al ser entrevistado durante el Gran Premio de Canadá, el jueves 21 de mayo de 2026, en Montreal. (Graham Hughes/The Canadian Press vía AP)
El piloto de Ferrari Charles Leclerc al ser entrevistado durante el Gran Premio de Canadá, el jueves 21 de mayo de 2026, en Montreal. (Graham Hughes/The Canadian Press vía AP) AP

Leclerc, de 28 años, ha competido para Ferrari desde 2019, tras incorporarse a su academia en 2016.

Solo Michael Schumacher ha disputado más carreras de F1 con Ferrari que Leclerc, quien además ocupa el segundo lugar en cantidad de poles para el equipo. Sin embargo, todavía no ha ganado un título de pilotos.

Leclerc manifestó que “no podría estar más feliz de continuar este camino” con Ferrari.

“Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles”, señaló en un comunicado, “pero creo en este equipo más que nunca, y estoy profundamente agradecido de que sigamos empujando codo a codo hacia nuestro objetivo común de devolver el campeonato mundial a Maranello”.

El anuncio llega antes de su gran premio de casa en Mónaco este fin de semana, cuando Leclerc buscará repetir su victoria en la edición de 2024.

Leclerc ha estado compitiendo junto a Lewis Hamilton durante el último año y medio con Ferrari, y ha superado de manera constante al siete veces campeón.

Leclerc terminó por delante de Hamilton en la clasificación de pilotos en la temporada 2025 y es tercero en la clasificación de 2026, un puesto y tres puntos por delante de Hamilton tras cinco rondas.

“Durante estas temporadas, lo hemos visto crecer hasta convertirse no solo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona que está completamente en sintonía con el equipo y con todo lo que Ferrari representa”, comentó el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, sobre Leclerc,

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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