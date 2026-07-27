Chan Ho Park: primer coreano en comprar una participación en un club de MLB en Atléticos

ARCHIVO - El ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Chan Ho Park, habla durante una conferencia de prensa en el Gocheok Sky Dome antes de un partido entre los Dodgers y los Padres de San Diego correspondiente a la Serie Mundial de la MLB en Seúl, el 20 de marzo de 2024. (Foto AP/Lee Jin-man, Archivo) AP

Park, el primer jugador coreano de Grandes Ligas que lanzó durante 17 temporadas (1994-2010) y tuvo marca de 124-98, también asumirá el título de asesor principal del propietario John Fisher.

El grupo de inversión, Team61, anunció la noche del domingo que su inversión totalizará 70 millones de dólares, de los cuales 55 millones están comprometidos, con otros 15 millones adicionales si la MLB aprueba el acuerdo.

“Durante mi carrera como jugador, presenté Corea a las Grandes Ligas y las Grandes Ligas a los aficionados coreanos, y vi de primera mano cómo incluso un pequeño punto de conexión puede generar un cambio significativo. Corea es ahora una potencia del béisbol, con aficionados extraordinarios y un sólido sistema de desarrollo de jugadores", manifestó Park en un comunicado.

“A través de intercambios con Las Vegas, que está abriendo una nueva era en las Grandes Ligas de Béisbol, espero que se creen más oportunidades para la próxima generación de jugadores. Estamos agradecidos por esta oportunidad de colaborar con los Atléticos para elevar el béisbol coreano al siguiente nivel”.

“Corea del Sur es un país apasionante para el béisbol, y estamos encantados de asociarnos con Chan Ho Park y Team61 para apoyar su continuo éxito futuro. Así como él fue pionero y abrió camino para los jugadores coreanos y asiáticos de béisbol en América, creemos que esta alianza con Chan Ho para impulsar la propiedad coreana en el béisbol tendrá impactos positivos profundos y duraderos”.

Harbinger Sports Group, que incluye al expropietario de los Mavericks de Dallas Mark Cuban, anunció el jueves que compró una participación minoritaria en los A’s, aunque no se dieron a conocer detalles. Pero Harbinger indicó que ha recaudado más de 460 millones de dólares en menos de seis meses.

Los A’s están construyendo un estadio techado con capacidad para 33.000 personas y un costo de 2.000 millones de dólares en el Strip de Las Vegas. Actualmente disputan la segunda de tres temporadas previstas en West Sacramento, California.

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FUENTE: AP