americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chad Dallas se combina con 5 lanzadores en su debut con Azulejos, que vencen 7-2 a Bravos

Chad Dallas toleró una carrera en 3 2/3 entradas al debutar en las Grandes Ligas y se combinó con otros cinco lanzadores en un juego de cuatro hits, para que los Azulejos de Toronto derrotaran el jueves 7-2 a los Bravos de Atlanta.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. festeja con Kazuma Okamoro, su compañero en los Azulejos de Toronto, luego de la victoria sobre los Bravos de Atlanta, el jueves 4 de junio de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser)
El dominicano Vladimir Guerrero Jr. festeja con Kazuma Okamoro, su compañero en los Azulejos de Toronto, luego de la victoria sobre los Bravos de Atlanta, el jueves 4 de junio de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Toronto se impuso a Chris Sale para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. Myles Straw impulsó tres carreras con dos hits en el ataque de 16 imparables de los Azulejos.

Sale (8-4) permitió tres carreras y una cifra máxima de la temporada de 10 hits en 5 2/3 entradas. Straw conectó un sencillo productor de dos carreras y Charles McAdoo impulsó una mediante otro hit corto en una tercera entrada de tres anotaciones de Toronto.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un doble y anotó en la tercera, sumó tres indiscutibles, al igual que Ernie Clement.

Tyler Heineman conectó un doble impulsor de dos carreras ante el dominicano Reynaldo López en una novena entrada de cuatro carreras de Toronto.

El zurdo de los Blue Jays Mason Fluharty hizo su 33ra aparición de la temporada y consiguió los primeros cuatro outs como abridor en apenas la tercera apertura en su carrera. Dallas (1-0), quien fue llamado desde la sucursal de la Triple-A en Buffalo, permitió dos hits y una carrera, con dos bases por bolas y dos ponches.

Tyler Rogers, Jeff Hoffman, Braydon Fisher y Louis Varland relevaron a Dallas. Varland consiguió los últimos cuatro outs para su noveno salvamento.

Deja tu comentario

Destacados del día

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el centro, asiste a una celebración conmemorativa del 65 aniversario de la proclamación que declara socialista a la revolución cubana, en La Habana, Cuba, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Díaz-Canel desafía a EEUU tras ser sancionado junto a su familia y promete resistir la presión de Trump

Marco Rubio sanciona a la familia de Díaz-Canel, al hijo de Castro y a nuevas entidades del régimen cubano

Marco Rubio sanciona a la familia de Díaz-Canel, al hijo de Castro y a nuevas entidades del régimen cubano

María Elvira presiona a Rubio por El Cangrejo y el futuro de Cuba: No habrá salvavidas para el castrismo

María Elvira presiona a Rubio por "El Cangrejo" y el futuro de Cuba: "No habrá salvavidas para el castrismo"

Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar destruir la economía cubana tras declaraciones de Marco Rubio

Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar "destruir la economía cubana" tras declaraciones de Marco Rubio

ARCHIVO - John Bolton habla en el John F. Kennedy Jr. Forum de la Facultad Harvard Kennedy, el 29 de septiembre de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

John Bolton, exasesor y rival de Trump, se declarará culpable en caso de información clasificada

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter