Chad Dallas se combina con 5 lanzadores en su debut con Azulejos, que vencen 7-2 a Bravos

Compartir en:









El dominicano Vladimir Guerrero Jr. festeja con Kazuma Okamoro, su compañero en los Azulejos de Toronto, luego de la victoria sobre los Bravos de Atlanta, el jueves 4 de junio de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Toronto se impuso a Chris Sale para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. Myles Straw impulsó tres carreras con dos hits en el ataque de 16 imparables de los Azulejos.

Sale (8-4) permitió tres carreras y una cifra máxima de la temporada de 10 hits en 5 2/3 entradas. Straw conectó un sencillo productor de dos carreras y Charles McAdoo impulsó una mediante otro hit corto en una tercera entrada de tres anotaciones de Toronto.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un doble y anotó en la tercera, sumó tres indiscutibles, al igual que Ernie Clement.

Tyler Heineman conectó un doble impulsor de dos carreras ante el dominicano Reynaldo López en una novena entrada de cuatro carreras de Toronto.

El zurdo de los Blue Jays Mason Fluharty hizo su 33ra aparición de la temporada y consiguió los primeros cuatro outs como abridor en apenas la tercera apertura en su carrera. Dallas (1-0), quien fue llamado desde la sucursal de la Triple-A en Buffalo, permitió dos hits y una carrera, con dos bases por bolas y dos ponches.

Tyler Rogers, Jeff Hoffman, Braydon Fisher y Louis Varland relevaron a Dallas. Varland consiguió los últimos cuatro outs para su noveno salvamento.

El hondureño Mauricio Dubón conectó su quinto jonrón ante Fisher en la octava. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP