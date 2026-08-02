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Cerveceros vencen a Angelinos por 3-1 y superan a Dodgers en la cima de las mayores

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Brice Turang conectó un sencillo impulsor de la carrera de la ventaja en la octava entrada y los Cerveceros de Milwaukee lograron el sábado una victoria de 3-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El venezolano Jackson Chourio festeja con sus compañeros en la cueva de los Cerveceros de Milwaukee, luego de anotar ante los Angelinos de Los Ángeles el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/William Liang)
El venezolano Jackson Chourio festeja con sus compañeros en la cueva de los Cerveceros de Milwaukee, luego de anotar ante los Angelinos de Los Ángeles el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/William Liang) AP

Los Cerveceros ganaron por quinta vez en sus últimos siete juegos y rebasaron a los Dodgers de Los Ángeles para quedarse con el mejor récord de las Grandes Ligas, 69-41.

Jake Bauers conectó un jonrón y el zurdo Robert Gasser permitió una carrera en cinco entradas, mientras que el derecho Chad Patrick (6-4) lanzó dos entradas sin permitir anotaciones para acreditarse la victoria. Trevor Megill trabajó la novena para conseguir su 18º salvamento.

El cubano Jorge Soler impulsó una carrera por los Angelinos, que cancelaron la apertura del derecho dominicano José Soriano como medida de precaución antes de la fecha límite de cambios del lunes. Los Ángeles ha perdido cinco juegos consecutivos y ocho de sus últimos nueve.

Los Angelinos utilizaron a cuatro lanzadores en un juego de bullpen. Tres de ellos trabajaron al menos dos entradas. El derecho Brett Kerry permitió una carrera en cuatro entradas después de ser llamado de regreso más temprano el sábado. El zurdo Samy Natera Jr. (1-1) permitió el sencillo de Turang en la octava.

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FUENTE: AP

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