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Cerveceros vencen 3-1 a Marlins con jonrón de 3 carreras de Contreras en la novena

MILWAUKEE (AP) — William Contreras conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja de la novena entrada ante el cerrador Pete Fairbanks para darle a los Cerveceros de Milwaukee una victoria el domingo por 3-1 sobre los Marlins de Miami.

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee Robert Gasser lanza en la primera entrada ante los Marlins de Miami el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf)
El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee Robert Gasser lanza en la primera entrada ante los Marlins de Miami el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Fairbanks (3-4) intentaba proteger una ventaja de una carrera, pero terminó con su tercer salvamento desperdiciado, lo que extendió la racha de derrotas de Miami a seis juegos, la peor de la temporada.

En el cierre de la novena, el venezolano Jackson Chourio pegó un sencillo. Brice Turang recibió base por bolas. Con un out, Contreras, quien entró como bateador emergente por Jake Bauers en la séptima, conectó un lanzamiento 1-2 para su décimo jonrón de la temporada y el segundo jonrón de oro de su carrera.

El batazo decisivo de Contreras arruinó una sólida apertura del dominicano Eury Pérez, quien permitió un hit en seis entradas sin carreras.

El dominicano Esteury Ruiz conectó un cuadrangular en la tercera entrada y Pérez, Cade Gibson y Michael Peterson mantuvieron la ventaja hasta la novena.

Pérez dominó con una combinación de rectas de cuatro costuras, sinkers, sliders y cambios, y salió de un aprieto en la sexta.

Pérez otorgó base por bolas a Christian Yelich, golpeó a Chourio y luego hizo un tiro descontrolado a segunda para un error, mientras ambos corredores avanzaban. Igualó su máximo de la temporada con nueve ponches, incluido el de Brice Turang con una recta de cuatro costuras a 100,8 mph. Luego, con el cuadro adelantado, Andrew Vaughn conectó una línea para una doble matanza con un sinker a 100,6 mph.

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