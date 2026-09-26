Cerveceros superan 3-2 a Cardenales para llegar a 102 victorias en la temporada

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Brice Turang de los Cerveceros de Milwaukee observa su jonrón de dos carreras en la quinta entrada ante los Cardenales de San Luis el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Fue el primer juego de Milwaukee con Christian Yelich como capitán. El club lo nombró el primer capitán en la historia de la franquicia durante una reunión del equipo antes del partido. Yelich se fue de 0-2 en el juego tras ingresar como bateador emergente.

Turang le conectó a Quinn Mathews (2-4) en la quinta entrada para su 21er cuadrangular de la campaña y su 99na carrera impulsada de la temporada. Turang había pegado un sencillo de dos carreras para desempatar en la octava entrada de la victoria 8-4 del viernes por la noche.

Alec Burleson conectó un jonrón solitario mientras San Luis construía una ventaja de 2-0, con lo que el primera base llegó a 116 carreras impulsadas, la mejor cifra de las Grandes Ligas.

Kyle Harrison (11-5) lanzó dos entradas sin permitir carreras, con cuatro ponches. Aaron Ashby trabajó dos entradas sin permitir carreras para conseguir su cuarto salvamento en siete oportunidades.

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FUENTE: AP

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