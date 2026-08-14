Cerveceros ponen a lanzador Abner Uribe en la lista de lesionados por 15 días

Compartir en:









El dominicano Abner Uribe, de los Cerveceros de Milwaukee, muestra la lengua en el juego ante los Mellizos de Minnesota, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Uribe, de 26 años, se sometió a una resonancia magnética que no mostró una lesión grave y pudo lanzar a corta distancia. No hay un plazo establecido para su regreso.

El dominicano llevaba una racha de 21 apariciones consecutivas sin permitir carreras desde el 20 de junio. Dio base por bolas a dos bateadores en su salida más reciente, el domingo contra Minnesota.

El movimiento a la lista de lesionados es retroactivo al martes.

El relevista preparador de los Cerveceros tenía marca de 4-2, con seis salvamentos y efectividad de 2,05 en 49 apariciones. A lo largo de cuatro temporadas en las Grandes Ligas, todas con Milwaukee, tiene foja de 10-6, con 17 salvamentos y efectividad de 2,24 en 170 apariciones, todas como relevista.

Anderson, de 29 años, tiene marca de 3-3 con efectividad de 3,70 en 44 apariciones como relevista con los Cerveceros esta temporada. Anderson fue enviado a Nashville el 5 de agosto cuando el zurdo Kyle Harrison fue activado de la lista de lesionados, y registró una efectividad de 12,00 en la Triple-A en tres salidas como relevista.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP