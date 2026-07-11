Cerveceros ponen a Kyle Harrison en lista de lesionados por antebrazo y suben a Robert Gasser

Compartir en:









El lanzador abridor de los Cerveceros de Milwaukee, Kyle Harrison, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el miércoles 8 de julio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

Los Cerveceros anunciaron la medida antes de su doble cartelera del sábado ante los Piratas de Pittsburgh. Llamaron desde Triple-A Nashville al zurdo Robert Gasser.

La medida es retroactiva al jueves.

Harrison había comentado a los reporteros que estaba lidiando con molestias en el codo después de lanzar cuatro entradas y cargar con la derrota en una caída el miércoles por 5-1 en San Luis. Harrison está teniendo una temporada de despegue en su primer año con los Cerveceros, pero ha permitido seis carreras en 6 2/3 entradas en sus últimas dos aperturas.

Tiene marca de 8-2, efectividad de 3,01 y 101 ponches en 83 2/3 entradas. Los Cerveceros adquirieron a Harrison como parte de un canje en febrero con los Medias Rojas de Boston.

Gasser tiene marca de 2-3 y efectividad de 4,15 en ocho aperturas con Milwaukee esta temporada.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP