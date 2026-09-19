Cerveceros igualan récord del equipo con 97ma victoria y vencen 1-0 a Orioles

Ya con asegurado su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional y su octava clasificación a los playoffs en nueve temporadas, los Cerveceros, los mejores de las Grandes Ligas (97-58), igualaron el total de triunfos del equipo del año pasado, que terminó 97-65.
Baltimore (75-80) quedó a cuatro juegos de los Medias Blancas de Chicago por el último comodín de la Liga Americana, con siete por disputar.
Robert Gasser (5-5) permitió tres hits en siete entradas, Abner Uribe sorteó un sencillo del primer bateador en la octava, y Aaron Ashby lanzó una novena perfecta para su tercer salvamento, completando la 11.ª blanqueada de los Cerveceros esta temporada y su primera victoria 1-0.
Hinds perdió en el sol el elevado de Joey Ortiz en la segunda entrada y cayó al suelo, y Gary Sánchez conectó un rodado productor.
Trevor Rogers (10-11) ponchó a 10, dio una base por bolas y permitió tres hits en ocho entradas, su mayor cifra de la temporada.