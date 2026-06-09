Cerveceros firman a otro prospecto a largo plazo con el jardinero venezolano Luis Lara

ARCHIVO - Luis Lara, de los Cerveceros de Milwaukee, completa el giro tras su swing contra los Dodgers de Los Ángeles durante la tercera entrada de un partido de béisbol de entrenamiento de primavera, el lunes 16 de marzo de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin, Archivo) AP

Los Cerveceros anunciaron que el acuerdo se extiende hasta 2032, con opciones del equipo para 2033, 2034 y 2035. El club no reveló los términos financieros, pero ESPN, MLB.com y el Milwaukee Journal-Sentinel informaron que el convenio incluye 31 millones de dólares en dinero garantizado.

El acuerdo llega menos de tres meses después de que los Cerveceros firmaran al prospecto de campocorto Cooper Pratt con un contrato de ocho años y 50,75 millones de dólares.

“Luis es un joven talento emocionante, y estamos encantados de comprometernos con él a largo plazo. Ha demostrado ser uno de los jardineros defensivos más destacados en las ligas menores, y ha dado pasos enormes ofensivamente esta temporada. Con el apoyo de la propiedad, nos complace poder asegurar a otro jugador clave para nuestro futuro”, manifestó en un comunicado Matt Arnold, presidente de operaciones de béisbol de los Cerveceros.

Los Cerveceros iniciaron este patrón de alcanzar acuerdos a largo plazo con prospectos destacados de ligas menores en diciembre de 2023, cuando firmaron al jardinero venezoñano Jackson Chourio con un contrato de ocho años y 82 millones de dólares. En ese momento, Chourio no tenía experiencia en las Grandes Ligas y solo había disputado seis juegos por encima del nivel Doble-A.

Chourio integró el roster de Grandes Ligas de los Cerveceros al año siguiente y ha acumulado más de 20 jonrones y 20 bases robadas en cada una de sus primeras dos temporadas completas en las mayores. Llegó al martes bateando para .305 con un OPS de .846 este año.

Ahora los Cerveceros han asumido un compromiso a largo plazo con otro jardinero prometedor.

Baseball America ubica a Lara como el prospecto número 50 del béisbol, mientras que MLB Pipeline lo tiene en el puesto 91. El jugador de 21 años llegó al martes bateando para .338 con siete jonrones, 27 carreras impulsadas y 18 bases robadas en 56 juegos con Triple-A Nashville esta temporada.

Lara ocupaba el segundo lugar en la Liga Internacional en carreras anotadas (49) y porcentaje de embasarse (.447). Estaba empatado en el tercer puesto en hits (69), era cuarto en promedio de bateo y estaba empatado en el quinto lugar en bases por bolas (39).

El año pasado, Lara ganó un Guante de Oro como uno de los tres mejores jardineros defensivos de las ligas menores. Durante esa temporada de 2025, bateó para .257 con un porcentaje de embasarse de .369, dos jonrones, 40 carreras impulsadas y 44 bases robadas en 136 juegos con Doble-A Biloxi.

Lara firmó con los Cerveceros en enero de 2022 procedente de Venezuela.

Milwaukee añadió a Lara a su roster de 40 jugadores y lo asignó a Triple-A. En un movimiento correspondiente, los Brewers también transfirieron al lanzador zurdo Brian Fitzpatrick a la lista de lesionados de 60 días.

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FUENTE: AP