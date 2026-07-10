Cerveceros firman a Bryse Wilson para estabilizar un cuerpo de lanzadores

Wilson lanzó una vez como relevista para Filadelfia y dos veces para los Cachorros de Chicago esta temporada, permitiendo siete carreras en 9 1/3 entradas. Ha lanzado para seis equipos en su carrera de nueve años, incluida una etapa de dos años con los Cerveceros de 2023-24.
Wilson, de 28 años, fue dejado en libertad por los Cachorros el martes y no perdió tiempo en firmar con los Cerveceros, que tienen a 11 lanzadores en la lista de lesionados.
“En cuanto hicieron una oferta, firmé y no hablé con otros equipos. He tenido éxito aquí. Es el encaje adecuado”, declaró Wilson antes del juego de Milwaukee ante los Piratas de Pittsburgh.
El derecho Drew Rom fue enviado a Triple-A Nashville y el derecho Easton McGee fue designado para asignación.
Los Cerveceros también enviaron al relevista zurdo Rob Zastryzny a Nashville para comenzar una asignación de rehabilitación.
Ha estado fuera desde el 31 de mayo debido a una distensión en el dorsal ancho superior izquierdo.
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FUENTE: AP