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Cerveceros firman a Bryse Wilson para estabilizar un cuerpo de lanzadores

PITTSBURGH (AP) — Los Cerveceros de Milwaukee firmaron al agente libre derecho Bryse Wilson el viernes para ayudar al cuerpo de lanzadores de los líderes de la División Central de la Liga Nacional, diezmado por las lesiones.

El lanzador de los Cachorros de Chicago, Bryse Wilson, lanza durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el domingo 28 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf)
El lanzador de los Cachorros de Chicago, Bryse Wilson, lanza durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el domingo 28 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Wilson lanzó una vez como relevista para Filadelfia y dos veces para los Cachorros de Chicago esta temporada, permitiendo siete carreras en 9 1/3 entradas. Ha lanzado para seis equipos en su carrera de nueve años, incluida una etapa de dos años con los Cerveceros de 2023-24.

Wilson, de 28 años, fue dejado en libertad por los Cachorros el martes y no perdió tiempo en firmar con los Cerveceros, que tienen a 11 lanzadores en la lista de lesionados.

“En cuanto hicieron una oferta, firmé y no hablé con otros equipos. He tenido éxito aquí. Es el encaje adecuado”, declaró Wilson antes del juego de Milwaukee ante los Piratas de Pittsburgh.

El derecho Drew Rom fue enviado a Triple-A Nashville y el derecho Easton McGee fue designado para asignación.

Los Cerveceros también enviaron al relevista zurdo Rob Zastryzny a Nashville para comenzar una asignación de rehabilitación.

Ha estado fuera desde el 31 de mayo debido a una distensión en el dorsal ancho superior izquierdo.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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