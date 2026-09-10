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Cerveceros envían a Brandon Sproat a ligas menores tras apuro ante Cachorros

MILWAUKEE (AP) — Los Cerveceros de Milwaukee enviaron de regreso al lanzador Brandon Sproat a Triple-A Nashville después de que permitió cuatro carreras en la novena entrada de una victoria por 8-6 sobre los Cachorros de Chicago.

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Brandon Sproat, se retira del campo tras ser sustituido durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf)
El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Brandon Sproat, se retira del campo tras ser sustituido durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Sproat lanzó una octava entrada sin permitir carreras y volvió para la novena con los Cerveceros arriba 8-1 el miércoles. Dio base por bolas a cuatro de los cinco bateadores que enfrentó en la novena y, durante ese tramo, cometió un error de tiro y realizó un lanzamiento descontrolado.

“Es inaceptable. Tienes que lanzar la pelota sobre el plato, o no puedes ser un lanzador de Grandes Ligas”, señaló el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy tras el juego.

Sproat salió del juego con las bases llenas y un out, con el marcador 8-2. Abner Uribe finalmente consiguió los dos últimos outs después de que los Cachorros anotaron cuatro carreras y llevaron al plato la potencial carrera del empate.

Los Cerveceros subieron a Sproat desde Triple-A Nashville el lunes y querían ver cómo se ajustaría a un rol en el bullpen. El juego del miércoles marcó su primera aparición desde ese movimiento.

Sproat había pasado gran parte de la temporada en la rotación abridora de Milwaukee antes de ser enviado a las menores a inicios de agosto. Ahora tiene marca de 3-7 y efectividad de 5,57 en 22 apariciones, incluidas 19 aperturas.

Los Cerveceros adquirieron a Sproat, así como al prospecto del cuadro interior Jett Williams, antes de la temporada en un canje que envió al lanzador dominicano Freddy Peralta, dos veces All-Star, a los Mets de Nueva York. Los Mets enviaron a Peralta a los Rays de Tampa Bay en la fecha límite de cambios.

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