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Cerveceros castigan a Edwin Díaz y anotan 3 en la 9na para vencer 5-4 a Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Jake Bauers aportó el tercer sencillo impulsor conseguido por los Cerveceros en la novena entrada, y Milwaukee remontó para superar el jueves 5-4 a los Dodgers de Los Ángeles, con lo que se mantuvo en solitario en la cima de la Liga Nacional.

El venezolano Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, anota en el noveno inning del duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 13 de agosto de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
El venezolano Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, anota en el noveno inning del duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, el jueves 13 de agosto de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Los Ángeles llegó a la novena con ventaja de 4-2, pero el boricua Edwin Díaz (2-2) permitió cuatro sencillos consecutivos con un out, incluidos hits productores del venezolano Jackson Chourio y Garrett Mitchell. El cerrador mejor pagado de las Grandes Ligas ha desperdiciado salvamentos en tres de sus últimas cuatro apariciones, y su efectividad empeoró a 11,57.

Alex Vesia relevó a Díaz, pero Chourio anotó con un sencillo de Bauers.

DL Hall (2-0) lanzó dos entradas de relevo sin permitir carreras, y Trevor Megill tiró una novena perfecta para su 22º salvamento. Los Cerveceros reaccionaron de forma dramática al final en su primer juego desde que fueron barridos por los encendidos Padres de San Diego.

En una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado, la victoria con remontada mantuvo a Milwaukee (75-47), líder de la Central, dos juegos por delante de Los Angeles (73-49), puntero del Oeste, que había ganado cuatro de cinco tras una racha de siete derrotas.

El bateador emergente Max Muncy conectó un cuadrangular de tres carreras en la sexta entrada para convertirse en el máximo jonronero en la historia del Dodger Stadium, pero la racha de tres victorias de Los Angeles terminó con otro preocupante colapso del bullpen.

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